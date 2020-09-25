Поставщик комплектующих для новейшего самолета Boeing объявил о банкротстве

Американский производитель авиационных компонентов Impresa Aerospace LLC, поставщик решений для самолетов 737 MAX, выпускаемых Boeing Co., объявил о начале процедуры банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США.

Как пишет The Wall Street Journal, компания лишилась ключевого источника выручки после сокращения производства самолетов 737 MAX, полеты которых были приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Издание отмечает, что проблемы, связанные с приостановкой полетов самолетов 737 MAX, ощущаются во всех звеньях цепочки поставок авиационных компонентов.

Таким компаниям, как Impresa, приходится в соответствии с обязательствами перед поставщиками продолжать закупку продукции для производства компонентов для самолетов 737 MAX, несмотря на сокращение их выпуска авиаконцерном.

Фонд прямых инвестиций Twin Haven Capital Partners LLC, контролирующий Impresa и являющийся ее кредитором, планирует заплатить $10 млн для вывода компании из банкротства, свидетельствуют судебные документы.

Impresa, выручка которой в значительной мере зависит от контракта с Boeing, получила от государства $2,1 млрд в рамках антикризисной программы Paycheck Protection Program (PPP) на покрытие расходов на выплату заработной платы.

Компания выплачивала зарплаты сотрудникам до конца июля, надеясь, что Boeing в скором времени сможет увеличить производство самолетов 737 MAX, однако этого пока не произошло, и компания была вынуждена сократить 11% сотрудников.

Как сообщалось, Boeing приостановил производство самолетов 737 MAX в январе 2020 года и лишь летом этого года возобновил его, но в очень небольшом количестве, поскольку американские регуляторы до сих пор не дали разрешения на возобновление полетов этих самолетов.

Ситуацию усугубила пандемия COVID-19, повысив неопределенность в отношении перспектив эксплуатации самолетов 737 MAX.

Полеты 737 MAX были приостановлены в марте прошлого года, после того как при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.