"Укрэнерго" планирует повысить тариф на электроэнергию для предприятий в 2,7 раза
НЭК "Укрэнерго" проведет обсуждение планов по повышению тарифа на передачу электроэнергии в 2,7 раза – до 640,48 грн за МВт-ч с 1 ноября 2020 года, что приведет к удорожанию стоимости электроэнергии для предприятий.
Как сообщается на сайте "Укрэнерго", обсуждение новых тарифов состоится в онлайн режиме в пятницу в 18:00, передает БизнесЦензор.
Напомним, предыдущее повышение тарифа на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" состоялось с 1 августа. Тогда НКРЭКУ повысила тариф на 55% – с 155,4 до 240,23 грн за МВт-ч.
Против этого решения тогда выступили как производители электрической энергии из возобновляемых источников, так и крупные промышленные потребители, которые больше всего пострадали от роста тарифа на передачу электроэнергии.
Прибыль укроборонпром за первое полугодие 19 и 20 года отличается в шесть раз. В 20 году меньше. Свинарчуков нету)))
Энергоатом, нафтогаз Украины и масса иных госпредприятий в убытках вместо прибылей.
Ветерок думал что по пути в Европу цены на энергию будут как в союзе?)))
"Совпадение, не думаю"
Не ідеалізуй Порошенка, він а нітрохи не кращий за Зеленського, просто вміє красти з невинним виглядом.
Чуть выше аргументы. Пуки зебилов в воду, в стиле Роттердам+ сами же верховные зебилы поверили принятием формулы повторно.
Сказки можно рассказывать на темы: зеля не прокацапский; тимохе до суда официально и по закону чемодан баксов зашёл.
Можно ещё ориентироваться на международный рейтинг политика. Но вам это тяжело)))
Раз у тебя рейтинг в приоритете.))))
Вот обрати внимание на разницу и на рейтинг.
Янукович "наследство" с условием оставил Порошенко, или как?
это вообще ужас - какой кретин сюда инвестировать будет? че, вложил деньги, а завтра вылетел в трубу? мрази ублюдочные, теперь инвесторы вас сразу посылать в Путина будут.
специально так делают шоле?