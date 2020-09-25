"Укрэнерго" планирует повысить тариф на электроэнергию для предприятий в 2,7 раза

НЭК "Укрэнерго" проведет обсуждение планов по повышению тарифа на передачу электроэнергии в 2,7 раза – до 640,48 грн за МВт-ч с 1 ноября 2020 года, что приведет к удорожанию стоимости электроэнергии для предприятий.

Как сообщается на сайте "Укрэнерго", обсуждение новых тарифов состоится в онлайн режиме в пятницу в 18:00, передает БизнесЦензор.

Напомним, предыдущее повышение тарифа на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" состоялось с 1 августа. Тогда НКРЭКУ повысила тариф на 55% – с 155,4 до 240,23 грн за МВт-ч.

Против этого решения тогда выступили как производители электрической энергии из возобновляемых источников, так и крупные промышленные потребители, которые больше всего пострадали от роста тарифа на передачу электроэнергии.