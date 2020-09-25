БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Укрэнерго" планирует повысить тариф на электроэнергию для предприятий в 2,7 раза

НЭК "Укрэнерго" проведет обсуждение планов по повышению тарифа на передачу электроэнергии в 2,7 раза – до 640,48 грн за МВт-ч с 1 ноября 2020 года, что приведет к удорожанию стоимости электроэнергии для предприятий.

Как сообщается на сайте "Укрэнерго", обсуждение новых тарифов состоится в онлайн режиме в пятницу в 18:00, передает БизнесЦензор.

Напомним, предыдущее повышение тарифа на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" состоялось с 1 августа. Тогда НКРЭКУ повысила тариф на 55% – с 155,4 до 240,23 грн за МВт-ч.

Против этого решения тогда выступили как производители электрической энергии из возобновляемых источников, так и крупные промышленные потребители, которые больше всего пострадали от роста тарифа на передачу электроэнергии.

електроенергія (4356) Укренерго (2040) Новини компаній (3582) Електрика (1243)
Треба ж добити ті "прєдпріятія" що ще залишились...Покінчать з ними,зроблять такий самий тариф і для населення,"штоби уравнять і шоби нє било корупционной составляющєй"...І з нами покінчать...Зате ті нечисленні,що залишаться,матимуть омріяні вісім дольців за годину за спшонтання шміру і гарбічу...
25.09.2020 17:29 Відповісти
"Укрэнерго" планирует повысить тариф на электроэнергию для предприятий в 2,7 раза .- За что же мы боролись, за что же мы страдали./Слуги народа Коломойского геройски боролись с "Роттердам+" и тяжко страдали из-за зеленой энергетики. А тут такой облом.
25.09.2020 17:10 Відповісти
"Укрэнерго" планирует повысить тариф на электроэнергию для предприятий в 2,7 раза - Цензор.НЕТ 6203
25.09.2020 17:12 Відповісти
"Укрэнерго" планирует повысить тариф на электроэнергию для предприятий в 2,7 раза - Цензор.НЕТ 7788
25.09.2020 16:59 Відповісти
Продам електростанції на турбінах а парових двигунах які працюють на лушпинні соняшника яке коштує 350 грн за тону! Електрика буде своя і за копійки! ціна від 2 млн. доларів за 2 МВт
25.09.2020 19:47 Відповісти
Олексеевич, ну хватит тебе уже!)))
25.09.2020 17:04 Відповісти
При Олексієвичі. для населення підняли вартість електроенергії в "2,7" раза Яйценючно, рильце теж в пушку...
25.09.2020 18:26 Відповісти
Ветерок в голове, при олексеевиче страна с Пашей воевала, а зеля победоносец войну закончил.
Прибыль укроборонпром за первое полугодие 19 и 20 года отличается в шесть раз. В 20 году меньше. Свинарчуков нету)))
Энергоатом, нафтогаз Украины и масса иных госпредприятий в убытках вместо прибылей.
Ветерок думал что по пути в Европу цены на энергию будут как в союзе?)))
25.09.2020 18:49 Відповісти
В 2015 році ICU (відома гопкомпанія) у Ахметова купила енергетичні акції за 35% вартості, а в 2017 р. після введення формули "Роттердам+" продала за 265%..
"Совпадение, не думаю"
Не ідеалізуй Порошенка, він а нітрохи не кращий за Зеленського, просто вміє красти з невинним виглядом.
25.09.2020 19:09 Відповісти
или пруфы в студию, или рот закрой, вонючка рузька
25.09.2020 22:19 Відповісти
Кретин, це відкрита інформація, її легко знайти в інтернеті, Гугл тобі на допомогу.
26.09.2020 06:23 Відповісти
дебил, или пруфы в студию, или не воняй здесь ветер со свалки
29.09.2020 10:45 Відповісти
Я не идеализирую.
Чуть выше аргументы. Пуки зебилов в воду, в стиле Роттердам+ сами же верховные зебилы поверили принятием формулы повторно.
Сказки можно рассказывать на темы: зеля не прокацапский; тимохе до суда официально и по закону чемодан баксов зашёл.
Можно ещё ориентироваться на международный рейтинг политика. Но вам это тяжело)))
25.09.2020 22:37 Відповісти
Достойний політик, в першу чергу повинен мати рейтинг у власного населення, а не "международный"!
26.09.2020 06:30 Відповісти
Так тебе ***** нужен или гитлер.
Раз у тебя рейтинг в приоритете.))))
Вот обрати внимание на разницу и на рейтинг.
26.09.2020 07:04 Відповісти
Для мене лайно є лайно, незалежно іноземне воно чи національне, ЗЕ-лене, чи Шоколадне...
30.09.2020 08:18 Відповісти
Ну ладно, ешь свое
30.09.2020 12:03 Відповісти
Не надо ляля!!!Ведь "Укрэнерго" запланировал повышение в 7 этапов,ещё при Януковиче...и они успели провести 3(три) этапа и это притом что при Янеке не было войны и шахтёры "целовали его в попу"!!!И никого это не шокировало..ни население Украины...ни кацапа под ником Толя Витер!!!
25.09.2020 18:52 Відповісти
"Запланировали при Януковиче" исполнили при Порошенко!?
Янукович "наследство" с условием оставил Порошенко, или как?
26.09.2020 06:39 Відповісти
... А через пару месяцев сделать единый тариф... Населению тож в 2,7 раза поднять, а зарплаты в0,27 раза
25.09.2020 17:34 Відповісти
Так Яйценюк-же підіймав населенню вартість електроенергії в "2,7" рази, це вже було, невже всі забули?..
25.09.2020 18:28 Відповісти
Кста, ветерок я не помню, это в тот период субсидия легко и просто оформлялась населению?
25.09.2020 18:51 Відповісти
Степаша, субсидії, "легко и просто" оформлялись Ахметову и Ко, поміняли просто схему передачі коштів з бюджету. Населення, в схемі "субсидій", тоді виступало просто статистом.
25.09.2020 19:01 Відповісти
Таляша, ты видимо не пользовался, пробел. В опыте и возможно в мозгах.
25.09.2020 22:31 Відповісти
Степаша, а ты "пользовался", погано заробляєш? Несправний мужик?..
26.09.2020 06:44 Відповісти
Да, зарабатываю плохо, кроме меня было прописано ещё пять и все они нетрудоспособны.
26.09.2020 07:08 Відповісти
озвереть просто - в норм. стране может бы макс. на 15% повысили, да и то с боем и срачем, а тут от балды - на, в три раза почти.
это вообще ужас - какой кретин сюда инвестировать будет? че, вложил деньги, а завтра вылетел в трубу? мрази ублюдочные, теперь инвесторы вас сразу посылать в Путина будут.
специально так делают шоле?
25.09.2020 17:56 Відповісти
Я считаю, что повышение тарифов на электроэнергию это акт агрессии против Украины, украинской экономики и открытый геноцид украинскорго народа. СБУ, почему враги Украины сидят в руководстве Укрэнерго?
25.09.2020 18:26 Відповісти
Давно пора, а то мудрий нарід незнає куди вкладати свою підвищену мінімалку.
25.09.2020 18:41 Відповісти
так забавно. Зедебилы зедебилам рассказывали сказки про страшный Зеленый тариф, напуганные зедебилы кричали про клятого Порошенко и Ахметова, а тут зедебилы повышают тарифы так, что Зеленый уже ниже будет))))
25.09.2020 19:00 Відповісти
Это правильно - мы же не нищеброды какие-то, можем себе позволить.
25.09.2020 20:58 Відповісти
ЗЕленые просто охренели…...
25.09.2020 22:17 Відповісти

