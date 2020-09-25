Продажа валюты Нацбанком превысила $160 миллионов за неделю

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 21 по 25 сентября продал на межбанковском валютном рынке $160,5 млн, что более чем вдвое больше, чем неделей ранее ($71 млн).

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Все интервенции по продаже валюты проходили по единому курсу.

На фоне увеличения объемов интервенций официальный курс гривни за неделю снизился с 28,1718 грн/$ до 28,2673 грн/$.

В целом с начала года Нацбанк приобрел в резервы $4,51 млрд, а продал – $3,52 млрд.

Как сообщалось, Национальный банк на неделе с 14 по 18 сентября продал на межбанковском валютном рынке $71 млн, в период с 7 по 11 сентября НБУ купил $22,5 млн, а еще неделей ранее выкупил $11,5 млн.