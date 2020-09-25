БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацбанк выдал трем банкам 360 миллионов рефинансирования

Национальный банк Украины (НБУ) 25 сентября удовлетворил заявки на получение рефинансирования трех банков на общую сумму 359,5 млн грн под 6% годовых.

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков, передает БизнесЦензор.

На тендере предлагались кредиты рефинансирования на срок до 84 дней. Названия банков-заемщиков не уточняются.

Как сообщалось, на предыдущем аукционе по предоставлению кредитов рефинансированию на срок до 90 дней 18 сентября НБУ удовлетворил заявку "Радабанка" на 100 млн грн под 6% годовых.

Напомним, с 27 апреля Национальный банк увеличил срочность основных операций по регулированию ликвидности банков, в частности, операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней.

