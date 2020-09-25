Нацбанк выдал трем банкам 360 миллионов рефинансирования

Национальный банк Украины (НБУ) 25 сентября удовлетворил заявки на получение рефинансирования трех банков на общую сумму 359,5 млн грн под 6% годовых.

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков, передает БизнесЦензор.

На тендере предлагались кредиты рефинансирования на срок до 84 дней. Названия банков-заемщиков не уточняются.

Как сообщалось, на предыдущем аукционе по предоставлению кредитов рефинансированию на срок до 90 дней 18 сентября НБУ удовлетворил заявку "Радабанка" на 100 млн грн под 6% годовых.

Напомним, с 27 апреля Национальный банк увеличил срочность основных операций по регулированию ликвидности банков, в частности, операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней.