Стоимость золота за неделю снизилась на 5%

Падение цены на золото за эту неделю стало серьёзным, металл подешевел почти на 5% на росте курса доллара и общей нервозности инвесторов, покидающих все рынки, включая "защитные", свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

По итогам торгов пятницы цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 0,6%, или на 10,6 доллара, до 1866,3 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,07%, до 23,212 доллара за унцию. В целом же стоимость золота на прошедшей рабочей неделе опустилась на 4,9%, таким образом, неделя стала худшей с начала августа. Самое сильное недельное снижение в году было зафиксировано в начале марта, когда драгметалл подешевел на 9,4%.

Важным фактором, оказавшим давление на стоимость золота на текущей неделе, стал курс доллара, который за этот же период вырос рекордными темпами с начала апреля. Укрепление курса американской валюты традиционно оказывает давление на стоимость золота, — в этом случае металл становится дороже для держателей других валют.

На других сырьевых, а также фондовых рынках на текущей неделе также зафиксировано падение: дешевела нефть, американские фондовые биржи упали в пределах 2,8% по основным индексам, европейские — на 3-5%. Основным триггером паники стало муссирование информации о "второй волне" распространения нового коронавируса, что уже привело к повторным ограничениям нормальной жизни в ряде стран, в том числе в экономической сфере.

Золото, которое традиционно считается надежным активом, может тоже дешеветь, если инвесторам приходится его продавать, чтобы выручить средства и покрыть потери на других рынках.

"Мы наблюдаем значительные изменения в том что касается аппетита к риску — хотя обычно это поддерживает золото, в последнее время в большинстве случаев этого не наблюдалось", — приводит агентство Рейтер слова аналитика Oanda Крэга Эрлама.