В Украине за сутки обнаружили 3833 новых случая коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утром 26 сентября обнаружено 3 833 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество выявленных случаев заражения в Украине выросло до 195 504. Из них летальных случаев – 3 903, случаев выздоровления – 86 873, продолжают болеть 104 728 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено в Киеве – 21 492, Львовской области – 19 636, Харьковской области – 16 870, Черновицкой области – 13 902, Ивано-Фраковской области – 13 212.

Как сообщал БизнесЦензор, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) 24 сентября установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 28 сентября.