Количество выявленных случаев коронавируса в Украине превысило 200 тысяч

В Украине общее количество выявленных случаев коронавируса с начала пандемии по состоянию на утро 28 сентября составило 201 305.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Из этого числа выздоровели 88 453 человека, продолжают болеть 108 856 человвек. Общее количество летальных случаев от этой болезни с начала пандемии в Украине составило 3 996.

За последние сутки было выявлено 2 671 новый случай коронавируса.

Наибольшее количество случаев коронавируса было выявлено в Киеве – 22 143, Львовской области – 19 916, Харьковской области – 17 703, Черновицкой области – 14 113, Ивано-Франковской области – 13 445.

Как сообщал БизнесЦензор, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) 24 сентября установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 28 сентября.