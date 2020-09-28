Мировые цены на золото снижаются

Стоимость золота в понедельник утром несколько опускается, трейдеры ожидают реакции доллара, к которому чувствительны котировки драгметалла, на предстоящие во вторник первые предвыборные теледебаты в США, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,2%, или на 3,7 доллара, до 1862,6 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,71%, до 22,93 доллара за унцию.

"Индекс доллара" (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) в понедельник остается на максимальных уровнях с конца июля в 94,5 пункта, только за неделю показатель вырос на 1,8% на фоне спроса на надежные активы. Такая динамика негативно отразилась на стоимости золота, так как более сильный доллар делает металл дороже для владеющих другой валютой инвесторов. Теперь рынки, в том числе валютный, ожидают предстоящих во вторник первых предвыборных теледебатов в США, а также выхода макростатистики.

"Золото будет следовать настроению доллара США. Значительное движение может последовать после президентских дебатов", — отметил старший рыночный стратег Axi Corp Стивен Иннес.