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Банки снизили ставки по депозитам в гривне, долларах и евро

Банки снизили ставки по депозитам в гривне, долларах и евро

За последние две недели процентные ставки украинских банков опустились для всех валют.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 27 сентября), передает БизнесЦензор.

Снизили ставки 6 банков (из 26 исследуемых): БТА Банк, Мегабанк, Ощадбанк, Правэкс, КредиАгриколь, Конкорд Банк.

Максимально подешевели вклады в гривне на сроки до месяца – на 0,11 п.п. до 6,65% годовых. Бессрочные сбережения сбросили 0,1 п.п. и предлагают 4,74% годовых. Вклады периодом от месяца до трех снизили доходность на 0,06 п.п. до 6,17% годовых. Синхронно снизились ставки для периодов от трех месяцев (7,5%), от 6 месяцев (7,94%) и свыше года (7,98%). в долларах

Средняя ставка в долларах для бессрочных сбережений упала на 0,02 п.п. и составляет 0,44% годовых. Вклады на период менее месяца по-прежнему предлагают 0,47% годовых. Доходность депозитов периодом от месяца до трех снизилась на 0,03 п.п. и составляет 0,74% годовых. Синхронно, на 0,06 п.п., опустились ставки для вкладов на сроки свыше трех месяцев (0,83%) и свыше полугода (1,16%). Депозиты на периоды свыше года сбросили 0,04 п.п. и предлагают 1,7% годовых. в евро

Ставки в евро параллельно снизились для бессрочных сбережений и для депозитов сроком от полугода до года (на 0,04 п.п. до 0,2% и до 0,88% годовых соответственно). Вклады периодом до месяца не претерпели изменений в ставках – 0,25% годовых. Сбережения на периоды от месяца до трех сбросили 0,01 п.п. и предоставляют 0,47% годовых. Доходность для сроков от трех месяцев до 6 опустилась на 0,02 п.п. до 0,77% годовых. Сбережения на сроки свыше года подешевели также на 0,02 п.п. до 1,04% годовых.

Как сообщал БизнесЦензор, заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб ожидает снижения ставок по депозитам до конца текущего года на 100 базисных пунктов (б.п.). 

Процентные ставки по кредитам и депозитам будут снижаться, поскольку они продолжат реагировать на июньское понижение учетной ставки центробанка до 6%,  сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко

банки (6998) гривня (1566) депозит (435) долар (420) євро (182)


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Топ коментарі
+9
Помимо того что грабят народ повышением цен и тарифов, еще при этом понижают ставки по депозитам. Проценты по депозитам (минус налоги) уже меньше реальной инфляции. Вот это и называется "подолаємо бідність" по-нелохски.
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28.09.2020 12:28
+9
Чому ніхто не помічає головгого : ДЕ ДОСТУПНІ КРЕДИТИ ПІД 5-6% при таких депозитних ставках ???
Ось що потрібно обговорювати.
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28.09.2020 14:10
+5
Кто то еще несет свои деньги в ети банки под такие мизерные проценты при такой бешенной инфляции?
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28.09.2020 11:25
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Кто то еще несет свои деньги в ети банки под такие мизерные проценты при такой бешенной инфляции?
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28.09.2020 11:25 Відповісти
все забрал после выборов
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28.09.2020 11:34 Відповісти
а куда их ещё нести?
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28.09.2020 12:18 Відповісти
Туда где хотя бы 50% годовых. Но это не для всех смертных.
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28.09.2020 18:24 Відповісти
вся придворная клика уже 20 лет хранит сбережения в долларах на счетах в ЗАБУГОРЬЕ.. и небольшую часть хранит сво' сворованное бабло у буджета в ОГВЗ которіе покупают с доходностью в 15-20% годовіх..но простому люду на эти аукционы не пробиться.. и главное на протяжении 20 последних лет из Украины было вывезено около 180 млд долларов вдумайся в эту цифирь а в последние 6 лет постоянно выводиться по 10-11 млрб доллров в год!!! а за какой то вонючий транш в размере 1,5 млрд от ЕС *** или МВФ платят или суверенитетом страны или угробленной экономикой -причём прямо запрещают развивать промышленность а вот ещё одна цифирь
в 1990 году среднедушевые доходы в Украине - 1570 долл. Причем еще в 1989-м она находилась в тридцатке крупнейших экономик мира, как, например, Ирландия сегодня. В 1990 году ВВП Украины (81,5 млрд долл. в текущих ценах) превосходил суммарный ВВП Чехии (40,5 млрд) и Румынии (39 млрд), а также объемы производства Польши (66 млрд), Израиля (59 млрд) или, к примеру, Малайзии (44 млрд), не говоря уже о Чили (33,1 млрд долл.). И вот итог 2018г -
ВВП ППСhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F ВВП за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 паритетом купівельної спроможності на душу населення (реальний ВВП) - є мірою випуску продукції на душу населення в доларах постійної купівельної спроможності, при цьому нівелюється вплив інфляційних процесів. Вищий реальний ВВП на душу населення є показником вищого рівня життя.
111 Україна 9,283 101
101 Грузія 11,485
91 Монголія 13,447
65 Білорусь 20,003
50Россия 27474
43 Польща 31,939
44 Угорщина 31,903
16 Німеччина 52,559
6 Норвегія 74,356
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29.09.2020 08:45 Відповісти
... давай для справедливости напиши размер МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ !!!! (от которой все считается) в Украине, в Белоруссии, в Мордоре.... твое ВВП - это средняя температура в больнице (для примера, недоИмперия сделала атомную бомбу, делим на количество жителей - вот твое ВВП... грызите бомбу)
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29.09.2020 09:14 Відповісти
ЗА кредиты МВФ сувернитетом не платят. Платят % который идет ИЗ работающей экномики.
Но с приходом ЗЕклоуна забудь о работающей экономике. Привет времена Януковича.

А доходность 20% и выше реально получить и простым смертным. Надо просто знать где искать.
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29.09.2020 09:47 Відповісти
Помимо того что грабят народ повышением цен и тарифов, еще при этом понижают ставки по депозитам. Проценты по депозитам (минус налоги) уже меньше реальной инфляции. Вот это и называется "подолаємо бідність" по-нелохски.
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28.09.2020 12:28 Відповісти
ой. Удивил. Проценты по депозитам всегда были меньше реальной инфляции. Открыл Америку.
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28.09.2020 23:23 Відповісти
Чому ніхто не помічає головгого : ДЕ ДОСТУПНІ КРЕДИТИ ПІД 5-6% при таких депозитних ставках ???
Ось що потрібно обговорювати.
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28.09.2020 14:10 Відповісти
При таких відсотках по депозитах кредити з гарантованою заставою у валюті взагалі мають бути по 3%.
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28.09.2020 16:29 Відповісти
банкам брати гроші дорожче чим давати, щось нове в економіці.
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28.09.2020 21:42 Відповісти
Дивимся процентні ставки по валютним депозитам і розумієм, що 3% це, можливо, і забагато.
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29.09.2020 08:09 Відповісти
Ничего, не надо отчаиваться - зато доллар растет
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28.09.2020 18:47 Відповісти
Информация зелошарам .несите последнее ))
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28.09.2020 19:16 Відповісти
Странно, зеля снижать ставки по кредитам заявлял,а снижает по депозитам.
Ау, зелохи, это чё?
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28.09.2020 21:21 Відповісти
Открыл Америку. Снижение ставок по кредитам автоматом вело к снижению ставок по депозитам. Учи матчасть.
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28.09.2020 23:24 Відповісти
АмЭриканець, при нестабильной экономике по депозитам процент снижают на депозит,на кредит повышают.
Учи матчасть)))
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28.09.2020 23:44 Відповісти
Банк берёт у народа деньги (депозиты) и даёт эти деньги другим (кредиты). Живёт на разницу между этими операциями. Поэтому снижение ставок на кредитные деньги автоматом приведёт к снижению ставок на депозитам. Банк не захочет потерять свой доход. Естественно что при нестабильной экономике маржа возростает, тут ты снова умудрился открыть америку в третий раз.
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29.09.2020 00:02 Відповісти
Омэриканець, ты слышал про снижение по кредитам? Открой омерику))
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29.09.2020 00:16 Відповісти
"НБУ прогнозирует самые низкие в истории проценты по кредитам". "ставки по ипотечным кредитам в 2020 году банки существенно снизили. Если в начале года они были 18-26% годовых, то в июле 2020-го - уже в пределах 13-20% годовых. Одна из причин изменения условий ипотеки - массовое уменьшение депозитных ставок, которое наблюдается во всех банках."
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29.09.2020 01:07 Відповісти
Кредиты это не только ипотека. В ипотеке все достаточно "жирно".
А прогноз НБУ - это прогноз.
Вон, головзебил прогнозировал получение помощи от ЕС, а ему сказали что ЕС -это не банкомат.
Прогноз....
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29.09.2020 07:18 Відповісти
мало ли что там "социалист" сказал. Ему тоже резко урезали "паёк". "ПриватБанк снизил ставки по кредитам для бизнеса". программа "Доступні кредити 5-7-9%". Конечно я понимаю что ты пользуешься видать исключительно ломбардом за углом. Поэтому для тебя всё осталось на прежнем уровне. Ну и если быть честным, то мне тоже всё осталось по прежнему. Я не пользуюсь кредитами.
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29.09.2020 09:16 Відповісти
НБУ прогнозирует==== тебе самому не смешно????==== а депозиты уже более ГОДА снижаються!!!!
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29.09.2020 09:16 Відповісти
Ну а шо вы хотели. Бублик обещал же понижение процентов по кредиту, ну от. После этого идет понижение ставок по депозитам. Законы экономики никто не отменял)) Только дешевые кредиты получают кумовья, а понижение по депозитам остальные зенелохи)
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28.09.2020 21:49 Відповісти
По вашим заверениям, зенелохи бедный, неграмотный плебес. откуда у там депозиты. Поэтому понижение по депозитам получа что ни есть петелизы.
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28.09.2020 23:27 Відповісти

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