Банки снизили ставки по депозитам в гривне, долларах и евро
За последние две недели процентные ставки украинских банков опустились для всех валют.
Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 27 сентября), передает БизнесЦензор.
Снизили ставки 6 банков (из 26 исследуемых): БТА Банк, Мегабанк, Ощадбанк, Правэкс, КредиАгриколь, Конкорд Банк.
Максимально подешевели вклады в гривне на сроки до месяца – на 0,11 п.п. до 6,65% годовых. Бессрочные сбережения сбросили 0,1 п.п. и предлагают 4,74% годовых. Вклады периодом от месяца до трех снизили доходность на 0,06 п.п. до 6,17% годовых. Синхронно снизились ставки для периодов от трех месяцев (7,5%), от 6 месяцев (7,94%) и свыше года (7,98%). в долларах
Средняя ставка в долларах для бессрочных сбережений упала на 0,02 п.п. и составляет 0,44% годовых. Вклады на период менее месяца по-прежнему предлагают 0,47% годовых. Доходность депозитов периодом от месяца до трех снизилась на 0,03 п.п. и составляет 0,74% годовых. Синхронно, на 0,06 п.п., опустились ставки для вкладов на сроки свыше трех месяцев (0,83%) и свыше полугода (1,16%). Депозиты на периоды свыше года сбросили 0,04 п.п. и предлагают 1,7% годовых. в евро
Ставки в евро параллельно снизились для бессрочных сбережений и для депозитов сроком от полугода до года (на 0,04 п.п. до 0,2% и до 0,88% годовых соответственно). Вклады периодом до месяца не претерпели изменений в ставках – 0,25% годовых. Сбережения на периоды от месяца до трех сбросили 0,01 п.п. и предоставляют 0,47% годовых. Доходность для сроков от трех месяцев до 6 опустилась на 0,02 п.п. до 0,77% годовых. Сбережения на сроки свыше года подешевели также на 0,02 п.п. до 1,04% годовых.
Как сообщал БизнесЦензор, заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб ожидает снижения ставок по депозитам до конца текущего года на 100 базисных пунктов (б.п.).
Процентные ставки по кредитам и депозитам будут снижаться, поскольку они продолжат реагировать на июньское понижение учетной ставки центробанка до 6%, сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко
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в 1990 году среднедушевые доходы в Украине - 1570 долл. Причем еще в 1989-м она находилась в тридцатке крупнейших экономик мира, как, например, Ирландия сегодня. В 1990 году ВВП Украины (81,5 млрд долл. в текущих ценах) превосходил суммарный ВВП Чехии (40,5 млрд) и Румынии (39 млрд), а также объемы производства Польши (66 млрд), Израиля (59 млрд) или, к примеру, Малайзии (44 млрд), не говоря уже о Чили (33,1 млрд долл.). И вот итог 2018г -
ВВП ППСhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F ВВП за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 паритетом купівельної спроможності на душу населення (реальний ВВП) - є мірою випуску продукції на душу населення в доларах постійної купівельної спроможності, при цьому нівелюється вплив інфляційних процесів. Вищий реальний ВВП на душу населення є показником вищого рівня життя.
111 Україна 9,283 101
101 Грузія 11,485
91 Монголія 13,447
65 Білорусь 20,003
50Россия 27474
43 Польща 31,939
44 Угорщина 31,903
16 Німеччина 52,559
6 Норвегія 74,356
Но с приходом ЗЕклоуна забудь о работающей экономике. Привет времена Януковича.
А доходность 20% и выше реально получить и простым смертным. Надо просто знать где искать.
Ось що потрібно обговорювати.
Ау, зелохи, это чё?
Учи матчасть)))
А прогноз НБУ - это прогноз.
Вон, головзебил прогнозировал получение помощи от ЕС, а ему сказали что ЕС -это не банкомат.
Прогноз....