Банки снизили ставки по депозитам в гривне, долларах и евро

За последние две недели процентные ставки украинских банков опустились для всех валют.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 27 сентября), передает БизнесЦензор.

Снизили ставки 6 банков (из 26 исследуемых): БТА Банк, Мегабанк, Ощадбанк, Правэкс, КредиАгриколь, Конкорд Банк.

Максимально подешевели вклады в гривне на сроки до месяца – на 0,11 п.п. до 6,65% годовых. Бессрочные сбережения сбросили 0,1 п.п. и предлагают 4,74% годовых. Вклады периодом от месяца до трех снизили доходность на 0,06 п.п. до 6,17% годовых. Синхронно снизились ставки для периодов от трех месяцев (7,5%), от 6 месяцев (7,94%) и свыше года (7,98%). в долларах

Средняя ставка в долларах для бессрочных сбережений упала на 0,02 п.п. и составляет 0,44% годовых. Вклады на период менее месяца по-прежнему предлагают 0,47% годовых. Доходность депозитов периодом от месяца до трех снизилась на 0,03 п.п. и составляет 0,74% годовых. Синхронно, на 0,06 п.п., опустились ставки для вкладов на сроки свыше трех месяцев (0,83%) и свыше полугода (1,16%). Депозиты на периоды свыше года сбросили 0,04 п.п. и предлагают 1,7% годовых. в евро

Ставки в евро параллельно снизились для бессрочных сбережений и для депозитов сроком от полугода до года (на 0,04 п.п. до 0,2% и до 0,88% годовых соответственно). Вклады периодом до месяца не претерпели изменений в ставках – 0,25% годовых. Сбережения на периоды от месяца до трех сбросили 0,01 п.п. и предоставляют 0,47% годовых. Доходность для сроков от трех месяцев до 6 опустилась на 0,02 п.п. до 0,77% годовых. Сбережения на сроки свыше года подешевели также на 0,02 п.п. до 1,04% годовых.

Как сообщал БизнесЦензор, заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб ожидает снижения ставок по депозитам до конца текущего года на 100 базисных пунктов (б.п.).

Процентные ставки по кредитам и депозитам будут снижаться, поскольку они продолжат реагировать на июньское понижение учетной ставки центробанка до 6%, сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко