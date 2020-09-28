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Новини Коронавірус і карантин
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Минздрав обратится в Нацполицию из-за пассажирских перевозок свыше сидячих мест

Минздрав обратится в Нацполицию из-за пассажирских перевозок свыше сидячих мест

Министерство здравоохранения обратится к органам контроля относительно перевозок в коммунальном транспорте Кривого Рога свыше сидячих мест, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Это безответственность и равнодушие к здоровью граждан, которые живут в городе или районе. Такие решения (относительно послабления условий пассажирских перевозок во время карантина) не принимались. Конечно, мы сообщим соответствующим органам контроля – Нацполиции и "Укртрансбезопасности", которые контролируют соблюдение правил в транспорте", - сказал он.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине общее количество выявленных случаев коронавируса с начала пандемии по состоянию на утро 28 сентября составило 201 305.

карантин (2077) МОЗ (1445) Нацполіція (515) пасажиропотік (541) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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