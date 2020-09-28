Национальный проект Virobnik.ua присоединился к Американской торговой палате

Проект Virobnik.ua, который даёт украинцам возможность видеть, как, в каких условиях и из чего создаются продукты ежедневного потребления стал членом Американской торговой палаты.

Об этом сообщил в эфире 24 канал, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, старт проекта Virobnik.ua состоится 19 октября.

Украинцы своими глазами смогут увидеть, как создаются продуктов потребления, в первую очередь, питания, которые представлены на полках магазинов по всей стране. Проект уже работает в тестовом режиме. Участниками национальной инициативы стали как крафт производства, так и интернациональные корпорации. Создатели проекта отмечают, что Virobnik.ua не назначает хороших или плохих, в то же время, производителей приглашают показать свое производство, а укранциям посмотреть и самим решить - покупать или нет товары.

"Вы берете нужный вам продукт с полки магазина и просто наводите камеру смартфона на QR-код, перед вами сразу появляется ролик. Через мгновение вы узнаете о продукте достаточно, чтобы сделать свой выбор", - сказали создатели проекта.

Воспользоваться сервисом можно еще на сайте Virobnik.ua. То есть делать это можно и со стационарного компьютера уже купив продукт, или планируя приобрести. Американская торговая палата в Украине является частью Торговой палаты США. Палата является старейшей международной ассоциацией Украины, которая работает с 1992 года.

Будучи неправительственной некоммерческой организацией, Палата представляет крупнейших инвесторов и международные компании, работающие в Украине, делая значительный вклад в формирование украинского бюджета и помогают Украинской реализовать собственный потенциал. 20 комитетов Палаты представляют все ключевые сектора экономики, среди комитетов: