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Новини
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Национальный проект Virobnik.ua присоединился к Американской торговой палате

Национальный проект Virobnik.ua присоединился к Американской торговой палате

Проект Virobnik.ua, который даёт украинцам возможность видеть, как, в каких условиях и из чего создаются продукты ежедневного потребления стал членом Американской торговой палаты.

Об этом сообщил в эфире 24 канал, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, старт проекта Virobnik.ua состоится 19 октября.

Украинцы своими глазами смогут увидеть, как создаются продуктов потребления, в первую очередь, питания, которые представлены на полках магазинов по всей стране. Проект уже работает в тестовом режиме. Участниками национальной инициативы стали как крафт производства, так и интернациональные корпорации. Создатели проекта отмечают, что Virobnik.ua не назначает хороших или плохих, в то же время, производителей приглашают показать свое производство, а укранциям посмотреть и самим решить - покупать или нет товары.

"Вы берете нужный вам продукт с полки магазина и просто наводите камеру смартфона на QR-код, перед вами сразу появляется ролик. Через мгновение вы узнаете о продукте достаточно, чтобы сделать свой выбор", - сказали создатели проекта.

Воспользоваться сервисом можно еще на сайте Virobnik.ua. То есть делать это можно и со стационарного компьютера уже купив продукт, или планируя приобрести. Американская торговая палата в Украине является частью Торговой палаты США. Палата является старейшей международной ассоциацией Украины, которая работает с 1992 года.

Будучи неправительственной некоммерческой организацией, Палата представляет крупнейших инвесторов и международные компании, работающие в Украине, делая значительный вклад в формирование украинского бюджета и помогают Украинской реализовать собственный потенциал. 20 комитетов Палаты представляют все ключевые сектора экономики, среди комитетов:

  • пищевая промышленность;
  • здравоохранение;
  • информационные технологии и другие.
продукти (759) Новини компаній (3406)


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Че за фотка дебильная?
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28.09.2020 12:18 Відповісти
ясно. теперь в маркетах будет толпа народу, втыкающих в видеоролики.
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28.09.2020 12:18 Відповісти
Национальный проект Virobnik.ua присоединился к Американской торговой палате - Цензор.НЕТ 9266
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28.09.2020 12:23 Відповісти
Поки прості українські виробники освоюють славний безвіз і масово вступають до трудових єврорезервів, непрості виробники вирішили піти ще дальше і перебратися до американських торгових палаток?
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28.09.2020 12:29 Відповісти
національний проект використовує транслітерацію за правилами кацапоізиґа. дебіли пля...
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28.09.2020 12:31 Відповісти
"Вы берете нужный вам продукт с полки магазина и просто наводите камеру смартфона на QR-код, перед вами сразу появляется ролик. Через мгновение вы узнаете о продукте достаточно, чтобы сделать свой выбор", - сказали создатели проекта.

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На ролике запишут в соответствии стандартам, а в серию пойдет уже совсем другого качества.

Вот что может обеспечить безопасность и качество продукции:
Сейчас в Украине введены европейские процедуры, которые должны обеспечить безопасность и качество как муки и круп, так и готовой хлебобулочной продукции.
https://mind.ua/ru/openmind/20209079-bezopasnost-i-kachestvo-kak-dolzhny-rabotat-novye-trebovaniya-dlya-proizvoditelej-pishchevoj-produkcii
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28.09.2020 19:44 Відповісти

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