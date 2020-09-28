Польская PGNIG начнет поставки газа для Оператора ГТС Украины

Польский нефтегазовый концерн PGNIG начинает поставки природного газа "Оператору ГТС Украины".

Об этом со ссылкой на сайт PGNIG сообщает БизнесЦензор.

"В рамках контракта с "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ) PGNiG осуществит первые поставки природного газа, предназначенного для "Оператора ГТС Украины", - говорится в сообщении PGNIG.

Поставки газа будут осуществляться в рамках выигранного "Эру Трейдинг" тендера, объявленного "Оператором ГТС Украины". По условиям тендера поставка газа состоится в период с 1 октября 2020 года по 1 мая 2021 года.

Топливо будет предназначено для технических нужд "Оператора газотранспортной системы Украины". Это будут первые поставки природного газа PGNiG для нужд "Оператора ГТС Украины".

Сообщают, что с середины 2016 года PGNiG экспортировала в Украину более 3 млрд кубометров природного газа. Только в первом полугодии 2020 года экспорт PGNiG в Украину составил 0,9 млрд куб. м, что на 190% больше, чем в прошлом году.

Польская нефтегазовая компания (PGNiG) занимается разведкой и добычей газа и сырой нефти, а также импортом, хранением, продажей, распределением газообразного и жидкого топлива, производством тепла и электроэнергии, предоставляя, кроме этого, услуги по геофизике и бурению.

"Энергетические ресурсы Украины" – группа компаний с иностранными инвестициями, специализирующаяся на реализации проектов в украинской энергетике. Дочерняя компания "Эру Трейдинг" стала первой компанией, осуществившей импорт электроэнергии из стран Европы в Украину.

Напомним, в ноябре 2018 года бывший совладелец группы компаний "ЭРУ" Андрей Фаворов был назначен руководителем газового направления НАК "Нафтогаз Украины".