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МАУ приостановила полеты в Армению из-за обострения военного конфликта с Азербайджаном

МАУ приостановила полеты в Армению из-за обострения военного конфликта с Азербайджаном

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) временно отменила рейсы в Ереван из-за обострения вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, необходимость приостановки рейсов обусловлена, в том числе, введением военного положения и мобилизации в Армении, передает БизнесЦензор.

"Мы в компании оценили все возможные риски и решили – выполнение рейса в Ереван невозможно до разъяснений относительно наших дальнейших действий со стороны авиационных властей Украины и официальной позиции Баку и Еревана по обеспечению безопасности авиационного пространства в небе над Азербайджаном и Арменией", – отметил руководитель авиакомпании Евгений Дыхне.

Ближайший рейс МАУ в Ереван должен был состояться по расписанию вечером 28 сентября.

"Авиакомпания обратилась за предоставлением информации в Государственную авиационную службу Украины. Дальнейшие рейсы в Ереван и Баку планируется выполнять по расписанию с учетом полученной информации от авиационных властей", – сказано в сообщении.

В то же время авиакомпания SkyUp не отменила запланированный на понедельник рейс в Ереван.

Как сообщалось, накануне Азербайджан и Армения возобновили боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Автор: 

авіація (2248) Азербайджан (202) Вірменія (47) МАУ (517) авіасполучення (2502)


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