Нацбанк не будет покрывать дефицит госбюджета через покупку ОВГЗ, – замглавы НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) не намерен участвовать в финансировании дефицита госбюджета через покупку облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

Об этом заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил в интервью Liga.net, передает БизнесЦензор.

"Модель нашего присутствия на рынке ОВГЗ надо обсуждать, в том числе, с правительством и Нацкомиссией по ценным бумагам. Однако сразу хочу подчеркнуть: мы не будем участвовать в финансировании бюджетных расходов через покупку ОВГЗ. Вариант, который мы обсуждали предварительно, - роль НБУ как маркетмейкера, чтобы избежать чрезмерной волатильности доходностей, особенно в кризисные моменты. Однако такие операции должны иметь ограничения в объеме и быть направлены на развитие рынка ценных бумаг, а не на опосредованное финансирование бюджета", – сказал Гелетий.

Как сообщалось, Кабинет министров ведет консультации с экспертами МВФ о сокращении запланированного правительством дефицита госбюджета в 2021 году в размере 6% ВВП или около 270 млрд грн, признал ранее премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабинет министров 14 сентября подал в Верховную Раду проект госбюдежета на 2021 год, который предполагает рост доходов на 9,4% по сравнению с госбюджетом 2020 года – до 1,07 трлн грн, расходов – на 5,1% дл 1,35 трлн грн. Дефицит бюджета составит около 270 млрд грн или 6% ВВП.

В свою очередь замглавы НБУ Дмитрий Сологуб рассказал, что Нацбанк предлагал строить проект госбюджета-2021 на базе более консервативного прогноза, а также отметил возможные сложности с финансированием дефицита госбюджета в таком объеме.