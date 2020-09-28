Цены на яблоки в Украине самые высокие за три года
На сегодняшний день средние оптовые цены на яблоки в Украине колеблются в пределах 11-13 грн/кг. Для сравнения, еще в начале сентября производители яблок реализовывали свою продукцию на 15-20% дороже.
Об этом говорится в сообщении Украинской плодово-овощной ассоциации, передает БизнесЦензор.
На сегодняшний день цены на яблоки в Украине самые высокие за последние три года. В аналогичный период 2019 местные яблоки реализовывались в среднем на 1-1,5 грн дешевле чем сегодня, а в конце сентября 2018 года украинские садоводы отгружали десертные яблоки в среднем по 7-8 грн/кг.
На ценовую ситуацию, которая сложилась сегодня, существенно повлияли рекордно высокие цены на яблоки в начале сезона - в середине июля украинские садоводы реализовывали первые партии яблок 20-22 грн/кг.
Еще одним фактором, который сказался на ценовой ситуации на рынке яблок, стала задержка яблочного сезона в среднем на 7-10 дней, в связи с неблагоприятными погодными условиями в стране.
Также в апреле и мае в Украине было зафиксировано сразу несколько волн заморозков, которые сказались на снижении валового сбора ранних сортов. В то же время потери в сегменте яблок не такими значительными, как в сегменте абрикосов и черешни, тем не менее украинские производители из центральных и западных областей сообщали, что потери урожая достигают 20-30%.
На урожай яблок поздних сортов неблагоприятные погодные условия повлияли не так существенно. Соответственно, ожидается, что валовой сбор яблок в этом сезоне не упадет ниже прошлогоднего уровня.
К тому же, аналитики Украинской плодоовощной ассоциации считают, что из-за сильных дождей летом, в этом сезоне будет собрана значительная часть яблок невысокого качества, то есть таких, которые не могут долго храниться. Соответственно, фермеры будут пытаться реализовать такую продукцию как можно скорее.
Таким образом, прогнозируется, что в ближайшее время цены на яблоки на внутреннем рынке будут и в дальнейшем снижаться.
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