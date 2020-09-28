Цены на яблоки в Украине самые высокие за три года

На сегодняшний день средние оптовые цены на яблоки в Украине колеблются в пределах 11-13 грн/кг. Для сравнения, еще в начале сентября производители яблок реализовывали свою продукцию на 15-20% дороже.

Об этом говорится в сообщении Украинской плодово-овощной ассоциации, передает БизнесЦензор.

На сегодняшний день цены на яблоки в Украине самые высокие за последние три года. В аналогичный период 2019 местные яблоки реализовывались в среднем на 1-1,5 грн дешевле чем сегодня, а в конце сентября 2018 года украинские садоводы отгружали десертные яблоки в среднем по 7-8 грн/кг.

На ценовую ситуацию, которая сложилась сегодня, существенно повлияли рекордно высокие цены на яблоки в начале сезона - в середине июля украинские садоводы реализовывали первые партии яблок 20-22 грн/кг.

Еще одним фактором, который сказался на ценовой ситуации на рынке яблок, стала задержка яблочного сезона в среднем на 7-10 дней, в связи с неблагоприятными погодными условиями в стране.

Также в апреле и мае в Украине было зафиксировано сразу несколько волн заморозков, которые сказались на снижении валового сбора ранних сортов. В то же время потери в сегменте яблок не такими значительными, как в сегменте абрикосов и черешни, тем не менее украинские производители из центральных и западных областей сообщали, что потери урожая достигают 20-30%.

На урожай яблок поздних сортов неблагоприятные погодные условия повлияли не так существенно. Соответственно, ожидается, что валовой сбор яблок в этом сезоне не упадет ниже прошлогоднего уровня.

К тому же, аналитики Украинской плодоовощной ассоциации считают, что из-за сильных дождей летом, в этом сезоне будет собрана значительная часть яблок невысокого качества, то есть таких, которые не могут долго храниться. Соответственно, фермеры будут пытаться реализовать такую ​​продукцию как можно скорее.

Таким образом, прогнозируется, что в ближайшее время цены на яблоки на внутреннем рынке будут и в дальнейшем снижаться.