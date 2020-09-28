Суд отказался запрещать строительство многоэтажки на Подоле под видом особняка. ФОТО

Следователи Шевченковского управления ГУ Нацполиции в Киеве пытались запретить застройщикам достраивать жилой дом, который продолжает строиться с нарушениями Генплана на участке экс-нардепа Оксаны Билозир на ул. Мирной, 2/1 в Подольском районе, несмотря на наложенный арест.

Об этом свидетельствуют постановления Шевченковского райсуда Киева от 8 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно материалам суда, следователи просили запретить проведение строительных работ на объекте генеральным подрядчиком – ООО "Даст Строй" и любыми другими юридическими и физическими лицам, а также запретить Департаменту по вопросам государственно архитектурно-строительного контроля Киева регистрировать какие-либо разрешительные документы по этому объекту.

На участке по ул. Мирная, 2/1 осуществляется самовольное строительство, которое подлежит перестройке. 27 мая суд наложил арест на объект – незавершенное строительство многоквартирного дома площадью 4418 кв. м (степень готовности 90%), принадлежащее на праве собственности ООО "Симекс Ентерпрайзес". В то же время, несмотря на наличие ареста, на участке ведутся строительные и внешне облицовочные работы.

Рассмотрев ходатайства, судья Елена Мелешак решила вернуть их следователю. Судья исходила из того, что на имущество уже наложен арест с запретом пользования указанным недвижимым имуществом. Судья привела ст. 170 УПК Украины, в которой сказано, что арест имущества лишает права на отчуждение, распоряжение и/или пользование имуществом.

Как отметила судья, повторное обращение с аналогичным ходатайством законом не предусмотрено. Кроме того, не предусмотрено Уголовно процессуальным законодательством таких требований как запрет проведения строительных работ и запрет совершения регистрационных действий.

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Как сообщалось, по факту самоуправства застройщиков Шевченковское управление столичной полиции расследует уголовное производство, в рамках которого на незавершенное строительство наложен арест.

13 марта этого года застройщик зарегистрировал заявление о начале выполнения строительных работ. И уже через несколько дней, 19 марта, подал декларацию о готовности дома к эксплуатации.

31 марта столичный Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля отменил оба документа. Однако 18 июня Окружной админсуд Киева их восстановил. Рассмотрение апелляции на это решение назначено на 7 октября.

Согласно Генплану участок на ул. Мирной, 2/1 относится к территории жилой усадебной застройки. Это значит, что здесь можно строить частные дома не выше 3-4 этажей. Вместе с тем там строится 11-этажный дом.

Учредителями заказчика строительства ОК Жилищно-строительный кооператив "Зеленый замок" является сын Оксаны Билозир Ярослав Недзельский и бывшая помощница нардепа Билозир (в 2007-2008 годах) Марьяна Грабинская, а также Иван Влад и Йозеф Москович. Влад и Москович вместе являются соучредителями еще трех кооперативов – "Прима Эстейт", "Премьер Кристал" и "Эксон Премьер Шулявская".

Участок 0,08 га на ул. Мирной, 2/1 в частную собственность в 2004 году получила Оксана Билозир. В октябре 2016 года Билозир по договору суперфиция передала свой участок под застройку Ивану Владу из с. Белая Церковь Закарпатской области.

Как свидетельствуют данные Госреестра вещных прав на недвижимое имущество, 20 января этого года недостроенный многоэтажный жилой дом на ул. Мирной, 2/1 был продан лондонской компании "Симекс Ентерпрайзес" (Simex Enterprises), владельцем которой значится гражданин Коста-Рики.