США ввели санкции против крупнейшего китайского производителя микросхем

США ввели санкции против крупнейшего китайского производителя микрочипов Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC).

Согласно письму Министерства торговли США, санкции, в частности, запрещают экспорт материалов для китайской компании из-за рисков, что они будут использоваться "в военных целях", передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

Как отмечает FT, на фоне новости об ограничениях, акции компании упали на 25%.

SMIC утверждает, что не сотрудничает с китайскими вооруженными силами и не производит товары военного назначения.

Санкции могут разрушить стремление Китая стать самодостаточным производителем высокотехнологичных товаров, пишет CNBC. Полупроводники являются важной частью производства товаров высоких технологий, таких как смартфоны, и Китай продолжает зависеть от их импорта.

Как сообщалось, в прошлом году подобные санкции были введены против китайской компании Huawei, которая является вторым по величине производителем смартфонов в мире, и использует чипы и полупроводники, которые изготавливаются с использованием американских технологий.

США уже долгое время заявляют о рисках для безопасности, поступающих от китайских компаний, в частности потому, что, по мнению Вашингтона, они могут предоставлять возможности китайским властям для слежения за пользователями и шпионажа.