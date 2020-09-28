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США ввели санкции против крупнейшего китайского производителя микросхем

США ввели санкции против крупнейшего китайского производителя микросхем

США ввели санкции против крупнейшего китайского производителя микрочипов Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC).

Согласно письму Министерства торговли США, санкции, в частности, запрещают экспорт материалов для китайской компании из-за рисков, что они будут использоваться "в военных целях", передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

Как отмечает FT, на фоне новости об ограничениях, акции компании упали на 25%.

SMIC утверждает, что не сотрудничает с китайскими вооруженными силами и не производит товары военного назначения.

Санкции могут разрушить стремление Китая стать самодостаточным производителем высокотехнологичных товаров, пишет CNBC. Полупроводники являются важной частью производства товаров высоких технологий, таких как смартфоны, и Китай продолжает зависеть от их импорта.

Как сообщалось, в прошлом году подобные санкции были введены против китайской компании Huawei, которая является вторым по величине производителем смартфонов в мире, и использует чипы и полупроводники, которые изготавливаются с использованием американских технологий.

США уже долгое время заявляют о рисках для безопасности, поступающих от китайских компаний, в частности потому, что, по мнению Вашингтона, они могут предоставлять возможности китайским властям для слежения за пользователями и шпионажа.

Автор: 

Китай (2159) санкції (4468) США (4964)


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