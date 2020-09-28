ФГИ выставил на продажу спиртзавод во Львовской области за 19 миллионов

Фонд госимущества Украины объявил аукцион по продаже Лопатинского спиртового завода (Львовской области) ГП "Укрспирт" по стартовой цене 18,7 млн грн.

Об этом говорится в сообщении ФГИ в Facebook, передает БизнесЦензор.

Сспиртзавод находится во Львовской области, в 90 км от областного центра по адресу: Радеховский район, поселок Лопатин, улица Заводская, 11.

"Мощности завода могут быть применены для изготовления этилового (ректификованный зерновой, зерновой высшей очистки) и пищевого спирта", - сказано в сообщении.

Проведение аукциона запланировано на 28 октября, а стартовая цена объекта приватизации составляет 18,7 млн грн.

ФГИ объявил о проведении дебютного аукциона по приватизации спиртового завода, выставив в "ProZorrо.Продажи" на 15 октября имущество Немировского спиртового завода (Винницкая область) по стартовой цене 49,6 млн грн.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".