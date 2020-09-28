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МИД рекомендовал избегать посещения районов возле армяно-азербайджанской границы

МИД рекомендовал избегать посещения районов возле армяно-азербайджанской границы

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам избегать посещения районов возле армяно-азербайджанской границы.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает БизнесЦензор.

"В связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном в регионе Нагорного Карабаха Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от посещения районов, приближенных к армяно-азербайджанской границе, до стабилизации ситуации безопасности", – сказано в сообщении.

Тем гражданам, которые уже находятся на территории Армении и Азербайджана, настоятельно рекомендуется зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ" и отслеживать сообщения о развитии ситуации.

"В случае попадания в чрезвычайную ситуацию или возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Армении", – отмечается у сообщении.

Как сообщалось, накануне Азербайджан и Армения возобновили боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Автор: 

Азербайджан (202) Вірменія (47) МЗС (254)


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