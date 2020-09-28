Зеленский провел первое за год заседание Совета по антикоррупционной политике

Президент Украины Владимир Зеленский провел первое с июля 2019 года заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, на котором был обсужден проект Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает БизнесЦензор.

"Антикоррупционная стратегия должна стать фундаментом противодействия коррупции. Антикоррупционная стратегия – это система мероприятий, внедрение которых может обеспечить координацию работы правоохранительных, антикоррупционных государственных органов на общегосударственном и местном уровнях", – отметил в ходе совещания Зеленский.

Он отметил, что эта стратегия предусматривает конкретные меры для обеспечения неотвратимости наказания за коррупционные деяния.

По словам главы государства, начиная с 2018 года в Украине отсутствует основной стратегический документ в сфере противодействия коррупции, что является одной из причин низкой эффективности деятельности антикоррупционных органов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что 21 сентября Кабинет министров одобрил и подал на рассмотрение Верховной Рады проект закона "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы", которым должна быть утверждена Антикоррупционная стратегия на 2020-2024 годы. Законопроект №4135 уже зарегистрирован в парламенте.

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Представляя проект Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы, председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков отметил, что стратегия содержит пять главных принципов: оптимизация функций государственных органов и устранение их дублирования, цифровая трансформация и открытые данные, удобные и законные сервисы, нетерпимость к коррупции среди населения, а также обеспечение неотвратимости наказания.

Стратегия определяет главные сферы, где необходимы изменения:

суд, прокуратура, полиция;

государственное регулирование экономики;

государственный и частный сектора экономики;

налоги и таможня строительство, земля, инфраструктура;

сектор обороны;

здравоохранение, социальная защита;

система предотвращения и противодействия коррупции в целом.

Новиков отметил, что народные депутаты до начала октября должны одобрить соответствующий законопроект и в течение трех месяцев НАПК вместе с правительством разработает план действий по выполнению стратегии.

По оценке НАПК, после реализации документа убытки от коррупции уменьшатся на 200 млрд грн в год. Это, в свою очередь, будет способствовать большему привлечению инвестиций.

"Уже через год-два каждый гражданин Украины почувствует заметные результаты от ее внедрения, то есть в декабре 2021 года. В целом ее срок - это пять лет. К 2025 году предусмотрена финальная оценка Антикоррупционной стратегии ", - сказал Новиков.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в свою очередь заверила, что Офис генерального прокурора работает над определением процедуры конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Мы очень плотно работаем над конкурсом на руководителя САП, формируем все возможности прозрачного, понятного, четкого конкурса для того, чтобы и украинское общество, и международные партнеры, и сами правоохранители понимали, что этот конкурс проходит честно, в установленные законом сроки и с определенной целью", - отметила Венедиктова.

По результатам заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики президент призвал народных депутатов как можно быстрее рассмотреть законопроект "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы".