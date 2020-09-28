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СБУ обнаружила схему нелегального импорта грузовиков на Львовской таможне

СБУ обнаружила схему нелегального импорта грузовиков на Львовской таможне

Служба безопасности Украины разоблачила схему по импорту грузовых автомобилей по заниженной стоимости, которая привела к потерям госбюджета на сумму почти 17 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Управления СБУ во Львовской области, к организации схемы причастны должностные лица одного из таможенных постов, передает БизнесЦензор.

По предварительной версии следствия, таможенники совместно с представителями аффилированных коммерческих и таможенно-брокерских структур наладили противоправный механизм импорта грузовиков. Для реализации сделки они вносили недостоверную информацию в базы данных по VIN-кодам и регистрационным номерам автомобилей.

По предварительным данным, противоправная деятельность участников схемы нанесла ущерб государству на сумму почти 17 млн грн.

Во время обысков в служебных помещениях и по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили документы, флешки, черновые записи и деньги, которые подтверждают схему.

"В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности виновных лиц. Сейчас на 37 незаконно ввезенных грузовых автомобилей наложен арест с запретом ими распоряжаться", – отмечается в сообщении.

В пресс-службе Офиса генпрокурора уточнили, что организаторы схемы отдельно ввозили различные части транспортных средств: через одни таможенные посты заезжали кузова, через другие под видом легковых авто – грузовики. При этом во внутренние базы данных Государственной фискальной службы Украины вносились недостоверные сведения относительно их регистрационных номеров и VIN-кодов.

По данным следствия, это позволило противоправно ввезти автомобили на таможенную территорию Украины и в дальнейшем в более чем 10 раз уменьшить уплату обязательных таможенных платежей.

Автор: 

вантажі (1314) імпорт (2352) СБУ (1547) митниця (820) Державна митна служба (482)


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