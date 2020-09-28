СБУ обнаружила схему нелегального импорта грузовиков на Львовской таможне

Служба безопасности Украины разоблачила схему по импорту грузовых автомобилей по заниженной стоимости, которая привела к потерям госбюджета на сумму почти 17 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Управления СБУ во Львовской области, к организации схемы причастны должностные лица одного из таможенных постов, передает БизнесЦензор.

По предварительной версии следствия, таможенники совместно с представителями аффилированных коммерческих и таможенно-брокерских структур наладили противоправный механизм импорта грузовиков. Для реализации сделки они вносили недостоверную информацию в базы данных по VIN-кодам и регистрационным номерам автомобилей.

По предварительным данным, противоправная деятельность участников схемы нанесла ущерб государству на сумму почти 17 млн грн.

Во время обысков в служебных помещениях и по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили документы, флешки, черновые записи и деньги, которые подтверждают схему.

"В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности виновных лиц. Сейчас на 37 незаконно ввезенных грузовых автомобилей наложен арест с запретом ими распоряжаться", – отмечается в сообщении.

В пресс-службе Офиса генпрокурора уточнили, что организаторы схемы отдельно ввозили различные части транспортных средств: через одни таможенные посты заезжали кузова, через другие под видом легковых авто – грузовики. При этом во внутренние базы данных Государственной фискальной службы Украины вносились недостоверные сведения относительно их регистрационных номеров и VIN-кодов.

По данным следствия, это позволило противоправно ввезти автомобили на таможенную территорию Украины и в дальнейшем в более чем 10 раз уменьшить уплату обязательных таможенных платежей.