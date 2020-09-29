Цены на нефть опустились до $42,3 на ухудшении перспектив спроса

Цены на нефть опускаются на торгах во вторник на опасениях, что возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 в мире замедлит восстановление мировой экономики и будет ограничивать спрос на нефть.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

В центре внимания трейдеров - еженедельный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который может показать первое за последние три недели увеличение запасов нефти.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром во вторник составляет $42,28 за баррель, что на $0,15 (0,35%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,51 (1,2%).

Срок действия ноябрьских контрактов на Brent истекает с завершением торгов в среду.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,37 за баррель, что на $0,23 (0,57%) ниже уровня предыдущей сессии. В понедельник фьючерсы подорожали на $0,35 (0,9%).

Согласно данным статистического сайта Worldometer, число смертей среди инфицированных COVID-19 превысило 1 млн. Всего с начала пандемии в мире диагностировали свыше 33,3 млн случаев заражения коронавирусом.

"Для того, чтобы цены на нефть возобновили подъем, необходимо увеличение оптимизма инвесторов в отношении мировой экономики, а это зависит от перспектив развития ситуации с коронавирусом и появления вакцины от COVID-19", - отмечают эксперты AxiCorp. По их мнению, пройдет еще несколько недель, прежде чем темпы роста заболеваемости начнут замедляться.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1 млн баррелей, прогнозируют эксперты, опрошенные агентством Bloomberg. Запасы бензина в Штатах, как ожидается, снизились по итогам восьмой недели подряд - на 1,2 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду.