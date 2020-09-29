Количество смертей от коронавируса в Украине превысило 4 тысячи

Количество подтвержденных смертей от коронавирусной болезни в Украине по состоянию на утро 29 сентября составило 4 065.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество выявленных случаев коронавируса в Украине с начала пандемии составляет 204 932.

За сутки по состоянию на утром 29 сентября обнаружено 3 627 новых случаев заражения коронавирусом.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено в Киеве – 22 559, Львовской области – 20 085, Харьковской области – 18 129, Черновицкой области – 14 280, Ивано-Франковской области - 13 577.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине общее количество выявленных случаев коронавируса с начала пандемии по состоянию на утро 28 сентября составило 201 305.