В ГФС не видят возможности ликвидации до конца года

И.о. главы Госфискальной службы Украины Сергей Солодченко заявил, что Кабмин не успеет до конца года ликвидировать ГФС.

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

"Чисто Налоговую милицию до конца года ликвидировать возможно. Всю ГФС - будут сложности. Я думаю, что мы не успеем", - сказал Солодченко.

Он объяснил это наличием персонала в отпусках, вопросами передачи имущества структуры.

"Есть существенная разница. В случае с Налоговой милицией, мы имеем определенное количество следователей, которые после создания нового органа пойдут устраиваться на новую работу. ГФС - это правопреемник многих крупных структур, например, Министерства доходов и сборов. У нас есть немало людей, находящихся в отпусках по уходу за ребенком, есть имущество, которое надо передавать, в том числе речь идет об оккупированных территориях, вопрос передачи вооружения, конфиската. Все эти моменты требуют значительного времени и соблюдения определенных процедур", - сказал он.

Солодченко считает, что для полной ликвидации ГФС нужно еще год после принятия законопроекта о Бюро экономической безопасности.

Как сообщал БизнесЦензор, Правительство ликвидирует Государственную фискальную службу до конца текущего года. Упразднение ГФС является фактически условием для второго транша макрофинансовой помощи для Украины от ЕС, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель.

В январе Верховная Рада по предложению комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отклонила законопроект о создании Бюро финансовых расследований.

Руководитель этого комитета Данил Гетманцев, который ранее анонсировал создание этого органа как программный пункт президента Владимира Зеленского, в комментарии журналистам не смог объяснить причины такого решения: "Законопроект был отклонен по предложению нашего комитета ВР, о мотивах я вам не могу сообщить. Просто не могу".

Журналисты обратились к депутату после того, как дополнительные полмиллиарда гривен, которые изначально были предусмотрены на Бюро финансовых расследований, пошли на финансирование ГФС и налоговой милиции в ее составе – что было утверждено изменениями в бюджет на 2020 год, проголосованными парламентом.

Ольга Василевская-Смаглюк также отмечала, что принять законопроект "не хватило политической воли".

Напомним, народные депутаты поддержали законопроект депутатов Ольги Василевской-Смаглюк и Дениса Монастырского ("Слуга народа") 2 октября 2019 года в первом чтении. Согласно ему, БФР должно быть подотчетно Министерству финансов.

Однако документ к первому чтению не предусматривал ликвидацию каких-либо подразделений Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, хотя к БФР должны перейти полномочия по расследованию экономических преступлений.

Законопроект №1208-2 был зарегистрирован как альтернативный к проекту закона №1208, поданному главой профильного комитета Даниилом Гетманцевым ("СН"). Однако основной законопроект и его другую альтернативную версию "1208-1 депутаты не поддержали в первом чтении.

Однако впоследствии Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал не принимать закон о бюро финансовых расследованиях (БФР).

По данным СМИ, причина такого решения комитета ВР связана с тем, что президент Владимир Зеленский решил, что БФР должно быть подконтрольно Офису президента, а не Министерству финансов Украины, как ранее было прописано в проекте закона.