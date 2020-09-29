Кабмин разрешил въезд для иностранцев при условии наличия страховки

Кабинет министров изменил правила въезда иностранцев в Украину на период действия карантина.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №888 от 28 сентября обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом внесены изменения в постановление о введении карантина №641 от 22 июля.

Как пояснили в Госпогранслужбе, въезд иностранцам в Украину разрешен только при наличии страхового полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, имеющей представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией-партнером на территории Украины (ассистанс) и покрывающего расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией.

Не подпадают под это требование иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, а также лица, признанные беженцами, или лица, которые нуждаются в дополнительной защите, работники диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей, военнослужащие вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины.

Кроме того, без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования иностранцам и лицам без гражданства запрещается пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной республики Крым и Севастополя, и выезда из них.

Постановлением также определено, что самоизоляции подлежат лица, пересекающие государственную границу и прибывающие из государства или являющиеся гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19.

Эта норма также не распространяется на ряд лиц: детей до 12 лет, иностранных студентов, дипломатов и членов их семей, водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств или автобусов, инструкторов государств-членов НАТО, деятелей культуры а также на лиц, которые имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, проведенный не более чем за 48 часов до пересечения границы.

Как сообщалось, с 28 сентября утратил силу запрет на въезд для иностранцев на территорию Украины, введенный в конце августа.