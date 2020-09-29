"Метинвест" Ахметова выкупит свои евробонды на $309 миллионов

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", выкупит все ранее выпущенные компанией евробонды-2021 на $115,3 млн и часть евробондов-2023 на $193,2 млн.

Об этом сообщается в информации Metinvest B.V. о первых результатах получения согласия на выкуп своих еврооблигаций с погашением в 2021 и 2023 годах и выпуске новых еврооблигаций, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, сейчас в обращении находятся евробонды-2021 на сумму $115,3 млн, с поправками и пересчетом с фиксированной процентной ставкой на их выкуп будет израсходовано $118,02 млн.

В обращении также находятся евробонды-2023 "Метинвеста" на общую сумму $504,52 млн, при этом в рамках первого этапа (с окончанием приема 28 сентября) приняты заявки на выкуп данных облигаций на сумму $193,23 млн.

Таким образом общая основная сумма облигаций 2023 года, которые останутся непогашенными после завершения предложения, составит $311,238 млн.

Как сообщалось, "Метинвест" размещает 7-летние еврооблигации объемом $333 млн с доходностью 7,95%. Спрос на еврооблигации превысил $1,6 млрд.

15 сентября "Метинвест" предложил выкупить свои еврооблигации с погашением в 2021 и 2023 годах на общую сумму до $290 млн (с учетом, в том числе, комиссий за тендеры), в том числе за счет выпуска новых еврооблигаций.

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По данным "Метинвеста", в обращении находятся еврооблигации-2021 номинальным объемом $115,31 млн и еврооблигации-2023 номинальным объемом $504,52 млн.

Согласно предложению, объем выкупа еврооблигаций-2023 ограничен условием оставить этот выпуск в обращении в объеме не менее $300 млн. В частности, указано, что если все евробонды-2021 будут поданы для выкупа, то объем выкупа евробондов-2023 составит до $164,25 млн.

Согласно обнародованным условиям, еврооблигации-2021 при ранней подаче заявок выкупаются по цене 103% от номинала, еврооблигации-2023 – по 104,25% от номинала. Ранний срок приема заявок на выкуп облигаций-2021 и 2023, а также срок предоставления согласия на изменение условий досрочного погашения облигаций-2021 - по 28 сентября включительно, финальный срок – по 13 октября включительно. Ранняя ожидаемая дата расчетов – 1 октября, финальная – 16 октября.

Напомним, в октябре 2019 года группа "Метинвест" провела выкуп евробондов с погашением в 2023 году на $440 млн из общей суммы выпуска в $944,52 млн за счет размещения двух новых выпусков евробондов: с погашением в 2029 году на $500 млн со ставкой 7,75% годовых и с погашением в 2025 году на 300 млн евро под 5,625% годовых.

"Метинвест" – крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.