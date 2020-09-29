Конституционный Суд отложил рассмотрение закона о рынке земли на неопределенный срок

Большая палата Конституционного суда Украины (КСУ) перенесла рассмотрение дела по двум представлениям народных депутатов о конституционности закона о рынке земли.

Как сообщает пресс-служба суда, дата рассмотрения этих представлений не определена, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, в мае народные депутаты от фракции ВО "Батькивщина" и члены депутатской группы "За будущее" направили в Конституционный суд представление о необходимости признания неконституционным закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Позднее аналогичное конституционное представление подала группа из 53 нардепов – в основном депутатов от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медвечука.