Депутаты предложили выделить 5 миллиардов на создание обещанной Зеленским авиакомпании

Обновленный законопроект №4119 авторства депутатов фракции большинства "Слуга народа" о взаимозачете между "Укрнафтой", НАК "Нафтогаз Украины" и бюджетом предполагает выделение 5 млрд грн на создание новой государственной авиакомпании согласно инициативы президента Владимира Зеленского.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон о госбюджете на 2020 год в рамках реализации схемы погашения налогового долга ПАО "Укрнафта", передает БизнесЦензор.

Согласно пояснительноя записке к законопроекту, предполагается, что после того, как НАК "Нафтогаз Украины" выкупит у "Укрнафты" 2 млрд кубометров газа, переданного по решению суда, и предоплатит еще 2 млрд кубометров газа будущей добычи, "Укрнафта" перечислит в специальный фонд госбюджета 30,35 млрд грн в качестве погашения налогового долга, а также 6,2 млрд грн налога на прибыль.

В то же время из спецфонда госбюджета "Нафтогазу" в качестве компенсации по ПСО будет перечислено 32,2 млрд грн, из них 5,95 млрд грн также будут подлежать уплате в качестве налога на прибыль.

Таким образом, согласно расчетам авторов документа, образуется излишек поступлений в госбюджет в сумме 10,3 млрд грн.

"Излишек в 10,3 млрд грн будет направлен на финансирование мероприятий государственной поддержки инфраструктурных проектов по обновлению подвижного состава для перевозки пассажиров и модернизации железнодорожной инфраструктуры для развития пассажирских перевозок (1,3 млрд грн), осуществление мероприятий по созданию, развитию и обеспечению деятельности национального авиаперевозчика (5 млрд грн); восстановление мостов на автомобильных дорогах общего пользования (4 млрд грн)", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В то же время Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что авторы законопроекта не предоставили обоснования этих расходов.

"Создание "национального перевозчика" в Украине, особенно в условиях стагнации указанного рынка, обусловленной распространением коронавирусной болезни, а также функционирования других перевозчиков, выглядит сомнительным в аспекте эффективности использования бюджетных ресурсов", – отмечает ГНЭУ.

Согласно информации на сайте Рады, бюджетный комитет рекомендует принять указанный законопроект сразу за основу и в целом, его рассмотрение планируется в четверг.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов".

В июле премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство уже разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика, однако с тех пор она обнародована не была.