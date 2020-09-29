Депутаты предложили выделить 5 миллиардов на создание обещанной Зеленским авиакомпании
Обновленный законопроект №4119 авторства депутатов фракции большинства "Слуга народа" о взаимозачете между "Укрнафтой", НАК "Нафтогаз Украины" и бюджетом предполагает выделение 5 млрд грн на создание новой государственной авиакомпании согласно инициативы президента Владимира Зеленского.
Законопроектом предлагается внести изменения в закон о госбюджете на 2020 год в рамках реализации схемы погашения налогового долга ПАО "Укрнафта", передает БизнесЦензор.
Согласно пояснительноя записке к законопроекту, предполагается, что после того, как НАК "Нафтогаз Украины" выкупит у "Укрнафты" 2 млрд кубометров газа, переданного по решению суда, и предоплатит еще 2 млрд кубометров газа будущей добычи, "Укрнафта" перечислит в специальный фонд госбюджета 30,35 млрд грн в качестве погашения налогового долга, а также 6,2 млрд грн налога на прибыль.
В то же время из спецфонда госбюджета "Нафтогазу" в качестве компенсации по ПСО будет перечислено 32,2 млрд грн, из них 5,95 млрд грн также будут подлежать уплате в качестве налога на прибыль.
Таким образом, согласно расчетам авторов документа, образуется излишек поступлений в госбюджет в сумме 10,3 млрд грн.
"Излишек в 10,3 млрд грн будет направлен на финансирование мероприятий государственной поддержки инфраструктурных проектов по обновлению подвижного состава для перевозки пассажиров и модернизации железнодорожной инфраструктуры для развития пассажирских перевозок (1,3 млрд грн), осуществление мероприятий по созданию, развитию и обеспечению деятельности национального авиаперевозчика (5 млрд грн); восстановление мостов на автомобильных дорогах общего пользования (4 млрд грн)", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В то же время Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что авторы законопроекта не предоставили обоснования этих расходов.
"Создание "национального перевозчика" в Украине, особенно в условиях стагнации указанного рынка, обусловленной распространением коронавирусной болезни, а также функционирования других перевозчиков, выглядит сомнительным в аспекте эффективности использования бюджетных ресурсов", – отмечает ГНЭУ.
Согласно информации на сайте Рады, бюджетный комитет рекомендует принять указанный законопроект сразу за основу и в целом, его рассмотрение планируется в четверг.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов".
В июле премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство уже разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика, однако с тех пор она обнародована не была.
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Мнения 29-сен, 07:439 1 403 0
Отставка Андерса Аслунда с поста независимого члена наблюдательного совета "Укрзалізниці" ярко демонстрирует, что президентство Владимира Зеленского стало приговором украинскому государству.Об этом написал журналист Виталий Портников.
По его мнению, громкая отставка стала сигналом для ЕС о сворачивании украинских реформ.
"На Западе обеспокоены фактической остановкой украинских реформ, олигархическим засильем, стремлением некомпетентного Владимира Зеленского сосредоточить в своих руках всю власть в стране - при том, что бывший телевизионный комик и понятия не имеет, как этой властью распорядиться.
Понимание отсутствует и у ближайшего окружения Зелинского, всех этих случайных людей, которые пытаются насладиться моментом национального безумия. А вот олигархи точно знают, как использовать момент смуты. и грабят страну. Но почему Запад должен быть спонсором и адвокатом этого мерзкого банкета?" - спросил журналист.
По его словам, письмо Аслунда свидетельствует об этом.
"Шведский экономист может позволить себе не быть дипломатичным в выражениях. Аслунд прямо пишет о популизме и некомпетентности украинского президента, атаках на профессиональных управленцев, о препятствиях и оскорблениях со стороны Зеленского. И это характеризует не только ситуацию в наблюдательном совете "Укрзалізниці".
Это характеризует всю ситуацию с управлением в стране после президентских и парламентских выборов 2019 года. Зеленский стал настоящим приговором украинскому государству, о чем он откровенно предупреждал", - сказано в материале.
Портников подчеркнул, что в аналогичной ситуации западных претензий экс-президент Украины Виктор Янукович мог бы плюнуть на цивилизованный мир и обратиться за помощью к президенту России Владимиру Путину.
"У Владимира Зеленского такой возможности нет и никогда не будет. Не будем даже если он вдруг капитулирует перед российским президентом. Даже такая капитуляция его не спасет, потому что для Путина он чужой человек, не назначен Кремлем.
А Путин дает деньги только своим, чужих он наказывает, какую бы лояльность они к нему не проявляли. Если Зеленский не верит - пусть спросит у армянского премьер-министра Николо Пашиняна. Тот ему все расскажет в подробностях, особенно сейчас", - утверждает журналист.
По его словам, сейчас выбора у Зеленского нет и у украинских граждан тоже - за кого бы они не голосовали.
"Придется или прислушиваться к Западу и вернуться к профессиональному управлению страной, или оказаться на развалинах страны. Зеленский все равно потеряет власть, большинство украинцев останутся без средств к существованию, беспомощными и дезориентированными в эпоху пандемии и под угрозой нового российского вторжения.
Так, может, стоит опомниться уже сегодня, чтобы не переживать запрограммированный кошмар завтра? " - делает вывод Портников.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3294070.html Пусть всласть побастуют ЗЕбилы. Главное, что "не барыга", правильно?)
Твоим лишь буду!