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Депутаты предложили выделить 5 миллиардов на создание обещанной Зеленским авиакомпании

Депутаты предложили выделить 5 миллиардов на создание обещанной Зеленским авиакомпании

Обновленный законопроект №4119 авторства депутатов фракции большинства "Слуга народа" о взаимозачете между "Укрнафтой", НАК "Нафтогаз Украины" и бюджетом предполагает выделение 5 млрд грн на создание новой государственной авиакомпании согласно инициативы президента Владимира Зеленского.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон о госбюджете на 2020 год в рамках реализации схемы погашения налогового долга ПАО "Укрнафта", передает БизнесЦензор.

Согласно пояснительноя записке к законопроекту, предполагается, что после того, как НАК "Нафтогаз Украины" выкупит у "Укрнафты" 2 млрд кубометров газа, переданного по решению суда, и предоплатит еще 2 млрд кубометров газа будущей добычи, "Укрнафта" перечислит в специальный фонд госбюджета 30,35 млрд грн в качестве погашения налогового долга, а также 6,2 млрд грн налога на прибыль.

В то же время из спецфонда госбюджета "Нафтогазу" в качестве компенсации по ПСО будет перечислено 32,2 млрд грн, из них 5,95 млрд грн также будут подлежать уплате в качестве налога на прибыль.

Таким образом, согласно расчетам авторов документа, образуется излишек поступлений в госбюджет в сумме 10,3 млрд грн.

"Излишек в 10,3 млрд грн будет направлен на финансирование мероприятий государственной поддержки инфраструктурных проектов по обновлению подвижного состава для перевозки пассажиров и модернизации железнодорожной инфраструктуры для развития пассажирских перевозок (1,3 млрд грн), осуществление мероприятий по созданию, развитию и обеспечению деятельности национального авиаперевозчика (5 млрд грн); восстановление мостов на автомобильных дорогах общего пользования (4 млрд грн)", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В то же время Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что авторы законопроекта не предоставили обоснования этих расходов.

"Создание "национального перевозчика" в Украине, особенно в условиях стагнации указанного рынка, обусловленной распространением коронавирусной болезни, а также функционирования других перевозчиков, выглядит сомнительным в аспекте эффективности использования бюджетных ресурсов", – отмечает ГНЭУ.

Согласно информации на сайте Рады, бюджетный комитет рекомендует принять указанный законопроект сразу за основу и в целом, его рассмотрение планируется в четверг.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов".

В июле премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство уже разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика, однако с тех пор она обнародована не была.

Автор: 

авіація (2250) держбюджет (1587) авіасполучення (2503)


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Топ коментарі
+11
Зеленский стал приговором Украине, - о скандале вокруг "Укрзалізниці"
Мнения 29-сен, 07:439 1 403 0

Отставка Андерса Аслунда с поста независимого члена наблюдательного совета "Укрзалізниці" ярко демонстрирует, что президентство Владимира Зеленского стало приговором украинскому государству.Об этом написал журналист Виталий Портников.

По его мнению, громкая отставка стала сигналом для ЕС о сворачивании украинских реформ.

"На Западе обеспокоены фактической остановкой украинских реформ, олигархическим засильем, стремлением некомпетентного Владимира Зеленского сосредоточить в своих руках всю власть в стране - при том, что бывший телевизионный комик и понятия не имеет, как этой властью распорядиться.

Понимание отсутствует и у ближайшего окружения Зелинского, всех этих случайных людей, которые пытаются насладиться моментом национального безумия. А вот олигархи точно знают, как использовать момент смуты. и грабят страну. Но почему Запад должен быть спонсором и адвокатом этого мерзкого банкета?" - спросил журналист.

По его словам, письмо Аслунда свидетельствует об этом.

"Шведский экономист может позволить себе не быть дипломатичным в выражениях. Аслунд прямо пишет о популизме и некомпетентности украинского президента, атаках на профессиональных управленцев, о препятствиях и оскорблениях со стороны Зеленского. И это характеризует не только ситуацию в наблюдательном совете "Укрзалізниці".

Это характеризует всю ситуацию с управлением в стране после президентских и парламентских выборов 2019 года. Зеленский стал настоящим приговором украинскому государству, о чем он откровенно предупреждал", - сказано в материале.

Портников подчеркнул, что в аналогичной ситуации западных претензий экс-президент Украины Виктор Янукович мог бы плюнуть на цивилизованный мир и обратиться за помощью к президенту России Владимиру Путину.

"У Владимира Зеленского такой возможности нет и никогда не будет. Не будем даже если он вдруг капитулирует перед российским президентом. Даже такая капитуляция его не спасет, потому что для Путина он чужой человек, не назначен Кремлем.

А Путин дает деньги только своим, чужих он наказывает, какую бы лояльность они к нему не проявляли. Если Зеленский не верит - пусть спросит у армянского премьер-министра Николо Пашиняна. Тот ему все расскажет в подробностях, особенно сейчас", - утверждает журналист.

По его словам, сейчас выбора у Зеленского нет и у украинских граждан тоже - за кого бы они не голосовали.

"Придется или прислушиваться к Западу и вернуться к профессиональному управлению страной, или оказаться на развалинах страны. Зеленский все равно потеряет власть, большинство украинцев останутся без средств к существованию, беспомощными и дезориентированными в эпоху пандемии и под угрозой нового российского вторжения.

Так, может, стоит опомниться уже сегодня, чтобы не переживать запрограммированный кошмар завтра? " - делает вывод Портников.
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29.09.2020 19:22
+6
Какая авиакомпания? Мало ли, что оно обещало! В стране денег на зарплату рабочим нет, а эти в игрушки развлекаются!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3294070.html Пусть всласть побастуют ЗЕбилы. Главное, что "не барыга", правильно?)

Депутаты предложили выделить 5 миллиардов на создание обещанной Зеленским авиакомпании - Цензор.НЕТ 231
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30.09.2020 11:59
+5
Боже - храни Украину от ослов оманских и 73% ОЛЕНЬских.
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29.09.2020 22:56
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жаль що зе так мало захотів, самольотики 50 літньої конструкції то добре, але є ще наука медицина іновації але то зе не інтєрєсна
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29.09.2020 18:47 Відповісти
Не можна цього робити, бо компанія не буде прибутковою бо немає в Антонова великих пасажирських літаків для перельотів на 13 тис. км., тому ці гроші краще витратити на закупівлю нових військових літаків для ЗСУ!
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29.09.2020 22:29 Відповісти
Підтримую. Пасажирська авіакомпанія у найближчі років з три гібле місце для інвестицій. А військовим літаки АН потрібні.
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30.09.2020 12:56 Відповісти
Зеленский стал приговором Украине, - о скандале вокруг "Укрзалізниці"
Мнения 29-сен, 07:439 1 403 0

Отставка Андерса Аслунда с поста независимого члена наблюдательного совета "Укрзалізниці" ярко демонстрирует, что президентство Владимира Зеленского стало приговором украинскому государству.Об этом написал журналист Виталий Портников.

По его мнению, громкая отставка стала сигналом для ЕС о сворачивании украинских реформ.

"На Западе обеспокоены фактической остановкой украинских реформ, олигархическим засильем, стремлением некомпетентного Владимира Зеленского сосредоточить в своих руках всю власть в стране - при том, что бывший телевизионный комик и понятия не имеет, как этой властью распорядиться.

Понимание отсутствует и у ближайшего окружения Зелинского, всех этих случайных людей, которые пытаются насладиться моментом национального безумия. А вот олигархи точно знают, как использовать момент смуты. и грабят страну. Но почему Запад должен быть спонсором и адвокатом этого мерзкого банкета?" - спросил журналист.

По его словам, письмо Аслунда свидетельствует об этом.

"Шведский экономист может позволить себе не быть дипломатичным в выражениях. Аслунд прямо пишет о популизме и некомпетентности украинского президента, атаках на профессиональных управленцев, о препятствиях и оскорблениях со стороны Зеленского. И это характеризует не только ситуацию в наблюдательном совете "Укрзалізниці".

Это характеризует всю ситуацию с управлением в стране после президентских и парламентских выборов 2019 года. Зеленский стал настоящим приговором украинскому государству, о чем он откровенно предупреждал", - сказано в материале.

Портников подчеркнул, что в аналогичной ситуации западных претензий экс-президент Украины Виктор Янукович мог бы плюнуть на цивилизованный мир и обратиться за помощью к президенту России Владимиру Путину.

"У Владимира Зеленского такой возможности нет и никогда не будет. Не будем даже если он вдруг капитулирует перед российским президентом. Даже такая капитуляция его не спасет, потому что для Путина он чужой человек, не назначен Кремлем.

А Путин дает деньги только своим, чужих он наказывает, какую бы лояльность они к нему не проявляли. Если Зеленский не верит - пусть спросит у армянского премьер-министра Николо Пашиняна. Тот ему все расскажет в подробностях, особенно сейчас", - утверждает журналист.

По его словам, сейчас выбора у Зеленского нет и у украинских граждан тоже - за кого бы они не голосовали.

"Придется или прислушиваться к Западу и вернуться к профессиональному управлению страной, или оказаться на развалинах страны. Зеленский все равно потеряет власть, большинство украинцев останутся без средств к существованию, беспомощными и дезориентированными в эпоху пандемии и под угрозой нового российского вторжения.

Так, может, стоит опомниться уже сегодня, чтобы не переживать запрограммированный кошмар завтра? " - делает вывод Портников.
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29.09.2020 19:22 Відповісти
Боже - храни Украину от ослов оманских и 73% ОЛЕНЬских.
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29.09.2020 22:56 Відповісти
Какая нахрен авиа компания !!!! Страна воюет с агрессором !!!! ИСТРЕБИТЕЛИ покупать нужно !!!!!
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30.09.2020 00:10 Відповісти
Было "МАУ", станет "МАУЗ"?
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30.09.2020 01:07 Відповісти
Депутаты предложили выделить 5 миллиардов на создание обещанной Зеленским авиакомпании - Цензор.НЕТ 4071
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30.09.2020 10:59 Відповісти
вот это портрет!. Никогда не думал, что Игорь Валерьевич и Владимир Александрович так похожи. Родные братья.
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30.09.2020 12:15 Відповісти
вот это портрет!. Никогда не думал, что Игорь Валерьевич и Владимир Александрович так похожи. Родные братья.
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30.09.2020 12:16 Відповісти
Как может образоваться излишек поступлений в Госбюджет, если бюджет дефицитный?
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30.09.2020 06:40 Відповісти
Ой как дорога нам обходятся инициативы этого Зебелоида!!!!
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30.09.2020 09:56 Відповісти
Грандиозный распил готовится ))))
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30.09.2020 10:15 Відповісти
Долбодятлы, авиа перевозки в глубоком кризисе, и не понятно чем все это закончится. Может вы во время войны для ВВС купите самолеты?
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30.09.2020 10:24 Відповісти
Да сейчас наймут какую-нибудь консалтинговую компанию за много-много миллионов долларов, состряпают по-быстрячку бизнес-план, закажут самолеты. Потом, правда, окажется, что на минималке пилоты не захотят летать, да и стоимость билета Киев-Харьков за 100 евро большинству будет не по карману.
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30.09.2020 12:33 Відповісти
Купят МАУ и бабушки, потому что там банкротство, совместят приятное с полезным...
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30.09.2020 20:26 Відповісти
Люди Бени насчитали доход бюджета в 10,2 млрд. Для лохтората Зе- самое то. А на самом деле деньги на погашение долга Укрнафты перед бюджетом возьмутся из самого бюджета. Только пройдут они через Нафтогаз. Буратины на поле чудес.
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30.09.2020 11:01 Відповісти
Инициативные идиоты - именно так нужно назвать все это зеленое шобло во главе с квартальным дурачком зеленским за их тупорылые инициативы.
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30.09.2020 11:35 Відповісти
Какая авиакомпания? Мало ли, что оно обещало! В стране денег на зарплату рабочим нет, а эти в игрушки развлекаются!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3294070.html Пусть всласть побастуют ЗЕбилы. Главное, что "не барыга", правильно?)

Депутаты предложили выделить 5 миллиардов на создание обещанной Зеленским авиакомпании - Цензор.НЕТ 231
показати весь коментар
30.09.2020 11:59 Відповісти
Безумие, приди!
Твоим лишь буду!
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30.09.2020 12:19 Відповісти
Скай ап, минус 30 млн. долларов за пол года. Мау уволило 1000 сотрудников. Все международные компании еле дышат, за счёт дотации государства. Сейчас только медицина и оборонка актуальная.
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30.09.2020 12:25 Відповісти
МАУ в минусе давно, у них не возвращено за невыполненные полеты пассажирам свыше ста (!!!) миллионов долларов. Будь у нас государство, то оно должно было бы сначала навести порядок на авиарынке, чтобы авиакомпании работали согласно законов.
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30.09.2020 12:36 Відповісти
за не возвраты не знал, долги авируху несколько миллиардов, это уже годами. Обе близки к банкротству официальному
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30.09.2020 12:50 Відповісти
Количество взяток, которые обе компании отнесли регуляторам, исчисляются миллионами. Обе компании уходят от налогов, минимизируют отчисления в социальные фонды, а ГБР тупо ничего не замечает Это государство обречено.
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30.09.2020 14:05 Відповісти
Терміново створити державну авіакомпанію і передати її в управління "бородатій бабці", бо свою вона вже уграла.
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30.09.2020 13:08 Відповісти
На хрена? Невже нема на чому літати? Невже нема куди гроші дівати? Та включіть вже в кінці кінців залишки розуму!
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30.09.2020 16:35 Відповісти

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