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"Укртрансбезопасность" начислила за неделю штрафов за перегрузки на 3,5 миллиона. ИНФОГРАФИКА

По итогам 21-27 сентября этого года инспекторами "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией было проверено почти 22 тыс. транспортных средств, составлено 411 актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено около 3,5 млн грн платы за перегрузки.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

В разрезе регионов наибольшее платы за проезд начислено в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Вместе с тем, по сравнению с прошлой неделей, показатели эффективности габаритно-весового контроля повысились в Волынской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Николаевской и Черкасской областях.

Укртрансбезопасность начислила за неделю штрафов за перегрузки на 3,5 миллиона 01

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вантажі (1316) Мінінфраструктури (1376) Укртрансбезпека (102)


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