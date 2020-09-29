Нацбанк разработал правила дистанционного контроля за небанковскими учреждениями

Национальный банк Украины планирует урегулировать подходы к безвыездному надзору за небанковскими учреждениями, в том числе определил объекты и методы безвыездного надзора.

Соответствующие изменения содержатся в обнародованном для обсуждения проекте положения "Об осуществлении дистанционного надзора на рынках небанковских финансовых услуг", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как сообщается, положение создано с целью получения НБУ актуальной информации о состоянии рынка при осуществлении безвыездного надзора, предотвращения правонарушений участниками рынка, определения порядка и процедуры своевременной и эффективной коммуникации с участниками рынка, а также гарантий соблюдения законных прав и интересов участников рынка.

Согласно документу, объектами безвыездного надзора являются небанковские финучреждения, юрлица, которые оказывают отдельные финуслуги, но не являются банками, лица, оказывающие посреднические услуги на рынках финуслуг, физические лица-предприниматели, предоставляющие такие услуги, постоянные представительства в форме филиалов иностранных страховых компаний, а также небанковские финансовые группы.

Нацбанк будет осуществлять безвыездный надзор посредством мониторинга деятельности участников рынка, в частности, анализа отчетности, документов, операций, опросников, письменных объяснений, информации, полученной от участников рынка, подразделений НБУ и государственных органов.

Помимо этого, НБУ будет осуществлять регулярное оценивание общего финансового состояния участников рынка, результатов их деятельности и качества корпоративного управления, системы внутреннего аудита и управления рисками, а также соблюдение обязательных нормативов и других требований.

Согласно сообщению, в рамках такого надзора Нацбанк будет иметь возможность контролировать соблюдение участниками рынка условий осуществления деятельности, обязательных критериев и нормативов, качества активов и рискованности операций, правил предоставления финансовых услуг и других требований, а также контролировать достоверность предоставляемой участниками рынка информации.

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Регулятор также сможет выявлять и своевременно предупреждать признаки угрожающей интересам вкладчиков и кредиторов рисковой деятельности, признаки ухудшения финансового состояния или повышение степени риска страховщика или кредитного союза.

Помимо этого, благодаря принятию документа НБУ сможет своевременно и эффективно реагировать на нарушения, рисковую деятельность, недостатки и негативные тенденции в деятельности участников рынка, а также контролировать и мониторить выполнение примененных мер воздействия.

Положение вводит формат документов, составляемых по результатам дистанционного надзора, которые фиксируют нарушения или признаки рисковой деятельности, а также процедуру предоставления таких документов участникам рынка.

Приоритетным способом обмена информацией будет электронная почта.

Кроме того, в положении определяется право Нацбанка инициировать проведение рабочих встреч, в том числе в дистанционном формате, с представителями участников рынка для эффективного диалога.