Кабмин больше не будет запрещать въезд для иностранцев, – МИД

Правительство Украины не планирует вновь ограничивать въезд иностранцев в Украину.

Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В планах правительства по состоянию на сейчас нет намерения вводить очередное ограничение на въезд иностранцев в Украину", – сказал министр.

Кулеба отметил, что он придерживается мнения, что даже в условиях пандемии иностранцы должны иметь возможность въезжать в Украину, соблюдая при этом определенные правила.

"Я очень рад тому, что введение ограничения на въезд иностранцев не успело превратиться в традицию. Это было форс-мажорное решение, которое мы были вынуждены принять для защиты здоровья граждан и сдерживания распространения пандемии. Я лично выступаю за то, чтобы даже в условиях пандемии возможность для путешествий сохранялась, чтобы в Украину могли въезжать иностранцы с соблюдением определенных базовых правил", – добавил Кулеба.

Как сообщалось, с 28 сентября утратил силу запрет на въезд для иностранцев на территорию Украины, введенный в конце августа. Его введение связывали с попыткой не допустить ежегодного массового паломничества хасидов в Умань, которое происходит в сентябре.

Согласно последним изменениям, сейчас въезд иностранцам в Украину разрешен при наличии страхового полиса, покрывающего расходы, связанные с лечением COVID-19 и обсервацией.