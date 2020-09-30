Зеленский создал Совет по защите прав застройщиков

Президент Владимир Зеленский принял решение о создании Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства как консультативно-совещательного органа при президенте страны.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №413/2020 от 29 сентября обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, Координационный совет создается с целью "создания надлежащих условий для реализации права граждан на жилье, наработки эффективных механизмов защиты прав инвесторов и застройщиков объектов жилищного строительства и других объектов градостроительства".

Основными задачами Совета определены:

изучение проблемных вопросов, возникающих при реализации права граждан на жилье, обеспечении прав инвесторов и застройщиков объектов жилищного строительства и других объектов градостроительства, установление предпосылок их возникновения;

системный анализ практики реализации государственной политики в сфере градостроительства;

мониторинг состояния выполнения актов законодательства в сфере градостроительства;

выработка предложений президенту Украины относительно стимулирования и развития инвестиционной деятельности в сфере градостроительства, внедрения эффективных механизмов защиты прав инвесторов и застройщиков объектов жилищного строительства и других объектов градостроительства, решения проблемных вопросов в сфере градостроительства.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в месячный срок обязан внести предложения по персональному составу Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства.