Зеленский создал Совет по защите прав застройщиков
Президент Владимир Зеленский принял решение о создании Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства как консультативно-совещательного органа при президенте страны.
Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №413/2020 от 29 сентября обнародован на сайте главы государства.
Согласно документу, Координационный совет создается с целью "создания надлежащих условий для реализации права граждан на жилье, наработки эффективных механизмов защиты прав инвесторов и застройщиков объектов жилищного строительства и других объектов градостроительства".
Основными задачами Совета определены:
- изучение проблемных вопросов, возникающих при реализации права граждан на жилье, обеспечении прав инвесторов и застройщиков объектов жилищного строительства и других объектов градостроительства, установление предпосылок их возникновения;
- системный анализ практики реализации государственной политики в сфере градостроительства;
- мониторинг состояния выполнения актов законодательства в сфере градостроительства;
- выработка предложений президенту Украины относительно стимулирования и развития инвестиционной деятельности в сфере градостроительства, внедрения эффективных механизмов защиты прав инвесторов и застройщиков объектов жилищного строительства и других объектов градостроительства, решения проблемных вопросов в сфере градостроительства.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в месячный срок обязан внести предложения по персональному составу Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства.
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Мені сподобався один коментарій :, а що більше не було ?😂😂😂
И на сцену выходит инветиционная "няня" для застройщиков, но застройщик работает на деньгах инвестора, тоесть населения и прежде всего инвестор остается не защищенный, без квартиры,а няня буде защищать застройщиков, а как это делается уже видно: своих защищаем, а чужой бизнес разоряем и отнимаем, как с Укрбуд, котррый больше всего квартир построил , а инвесторы, закон в стране по боку, главное бабло,убрать конкурентов, монополизировать рынок, поднять цены нажиться не страна а наркокортель.