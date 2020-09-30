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Зеленский создал Совет по защите прав застройщиков

Зеленский создал Совет по защите прав застройщиков

Президент Владимир Зеленский принял решение о создании Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства как консультативно-совещательного органа при президенте страны.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №413/2020 от 29 сентября обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, Координационный совет создается с целью "создания надлежащих условий для реализации права граждан на жилье, наработки эффективных механизмов защиты прав инвесторов и застройщиков объектов жилищного строительства и других объектов градостроительства".

Основными задачами Совета определены:

  • изучение проблемных вопросов, возникающих при реализации права граждан на жилье, обеспечении прав инвесторов и застройщиков объектов жилищного строительства и других объектов градостроительства, установление предпосылок их возникновения;
  • системный анализ практики реализации государственной политики в сфере градостроительства;
  • мониторинг состояния выполнения актов законодательства в сфере градостроительства;
  • выработка предложений президенту Украины относительно стимулирования и развития инвестиционной деятельности в сфере градостроительства, внедрения эффективных механизмов защиты прав инвесторов и застройщиков объектов жилищного строительства и других объектов градостроительства, решения проблемных вопросов в сфере градостроительства.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в месячный срок обязан внести предложения по персональному составу Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства.

Автор: 

Зеленський Володимир (2522) будівництво (2235) забудова (219) Єрмак Андрій (70)


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Топ коментарі
+2
полезное дело...и заработать можно на решении проблем застройщиков
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30.09.2020 15:04
+1
Да иди уже клоун!!! Одной рукой Кличко и банда грабят Киев, кидают людей... А второй - этот недомерок создает Фонды кинутых... Гнать банду Кличко-Зеленского!
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30.09.2020 14:08
+1
Правильно. Что бы заговорить любой вопрос и трудоустроить кучу бюрократов, надо создать комиссию, желательно под Зеленским.
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30.09.2020 18:57
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Да иди уже клоун!!! Одной рукой Кличко и банда грабят Киев, кидают людей... А второй - этот недомерок создает Фонды кинутых... Гнать банду Кличко-Зеленского!
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30.09.2020 14:08 Відповісти
полезное дело...и заработать можно на решении проблем застройщиков
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30.09.2020 15:04 Відповісти
Правильно. Что бы заговорить любой вопрос и трудоустроить кучу бюрократов, надо создать комиссию, желательно под Зеленским.
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30.09.2020 18:57 Відповісти
ИДИОТ !!! ДЕТЯМ МОРОЖЕННОЕ, А БАБЕ ЦВЕТЫ !!!
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30.09.2020 21:11 Відповісти
идиот
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30.09.2020 21:28 Відповісти
он надумал создать нац совет реформ ,и подписивает с умним видом ,лучше проверь за месяц, золотовалютний резервсократился ,на2и6 милиардов доларов ,,а ти неуч создаеш реформи ,для воровства своих придурков ,во дурят неуча ,позорище,,,,,
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30.09.2020 23:17 Відповісти
В Кривому Розі , депутату від ,, слуг кремля " вибили десять зубів ?
Мені сподобався один коментарій :, а що більше не було ?😂😂😂
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30.09.2020 23:25 Відповісти
Застройщтков !?!?!? ТОЧНО ???? Не ПАЙЩИКОВ ???........НЕ..? Все правильно ??
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01.10.2020 08:21 Відповісти
Микитась Председатель зам. Элита Центр..охиреть полшестого вообще прёт не по детски..везде пайщиков защищают а эти шакалы ещё и гарантий хотят..ушнай помойке шо насрут в уши то оно и видемо делает шоб не вникать а бегом на дачку-дворец за высокие заборы в квн играть..или в прятки чем там эти полугеи детишки тешатся
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01.10.2020 09:57 Відповісти
Совет да любовь
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01.10.2020 10:19 Відповісти
А по защите прав инвесторов не хотят создать совет защиты, если законы в Украине не действуют.
И на сцену выходит инветиционная "няня" для застройщиков, но застройщик работает на деньгах инвестора, тоесть населения и прежде всего инвестор остается не защищенный, без квартиры,а няня буде защищать застройщиков, а как это делается уже видно: своих защищаем, а чужой бизнес разоряем и отнимаем, как с Укрбуд, котррый больше всего квартир построил , а инвесторы, закон в стране по боку, главное бабло,убрать конкурентов, монополизировать рынок, поднять цены нажиться не страна а наркокортель.
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01.10.2020 11:32 Відповісти
НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ В СУД НА ЗАСТРОЙЩИКОВ ТИПА КИЕВГОРСТРОЯ И Т.П. В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ОНИ С НАЧАЛА 2000-Х ГОДОВ НЕ СТАВИЛИ СЧЕТЧИКИ ТЕПЛА, А ТАКЖЕ НЕ УТЕПЛЯЛИ ДОМА С НАРУЖИ И НЕ ДЕЛАЛИ ЭТО УМЫШЛЕННО В ПОЛЬЗУ АХМЕТОВСКИХ ТЭС !!!
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01.10.2020 15:35 Відповісти

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