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СБУ назвала манипуляцией заявления о массовых жалобах бизнеса

СБУ назвала манипуляцией заявления о массовых жалобах бизнеса

Служба безопасности Украины заявляет, что разговоры о том, что предприниматели якобы массово жалуются на давление от спецслужбы являются "манипулятивными и не соответствуют действительности".

Как заявил заместитель руководителя по вопросам реформы СБУ Сергей Пунь, на самом деле количество жалоб на Службу в Совет бизнес-омбудсмена значительно меньше, чем на другие государственные органы, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным СБУ, в отчете Совета бизнес-омбудсмена за 2019 года указывается, что количество обращений по СБУ уменьшилось на 45% против 2018 и уменьшилось на 59% против 2017 года.

"Поэтому в 2019 году было всего 17 жалоб на СБУ, тогда как на действия налоговиков жаловались 1073 раза, а на Нацполицию - 107. В то же время СБУ системно выполняет рекомендации, которые предоставляет Совет бизнес-омбудсмена", - заявляют в СБУ.

бізнес (1197) скарга (74) омбудсмен (64) СБУ (1548)


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