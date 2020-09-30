Зеленский создал Совет социального развития регионов

Президент Владимир Зеленский решил создать Совет социального развития регионов как консультативно-совещательного органа при президенте страны.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №415/2020 от 30 сентября обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, Совет создается с целью обеспечения гарантий социальной защиты населения, доступности и качества социальных услуг, в том числе во время проведения реформы по децентрализации власти, содействия налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов с органами местного самоуправления, институтами гражданского общества в решении вопросов реализации гражданами права на социальную защиту.

Этим же указом Зеленский утвердил Положение о Совете социального развития регионов.

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Согласно документу, целью работы Совета указан системный анализ ситуации по обеспечению гарантий социальной защиты населения и наработки по его результатам и внесение президенту предложений относительно возможных путей решения проблемных вопросов, подготовка соответствующих законопроектов, выработка предложений по налаживанию взаимодействия с институтами гражданского общества в решении вопросов предоставления социальных услуг лицам/семьям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, содействие распространению лучшего отечественного и международного опыта.

Совет, согласно положению, возглавляет заместитель руководителя Офиса президента по вопросам социальной политики и здравоохранения.