Власти России попытаются искусственно вызвать осадки в Крыму с помощью самолета

Российская Федеральная служба по гидрометеорологии направила в оккупированный Крым самолет-метеолабораториюя Як-42Д, чтобы принудительно вызывать в регионе осадки в условиях засухи.

Как сообщает пресс-служба Росгидромета, решение о проведении работ принято по обращению оккупационных властей Крыма, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, самолет оснащен аппаратурой определения параметров облаков и воздействия на них.

"После проведения активных воздействий на облака в течение одного сезона, сезонное увеличение осадков по сравнению с многолетними статистическими данными может достичь 10-30%", – сказано в сообщении.

В ведомстве заверили, что все эти работы отвечают экологическим нормативам: "Концентрация применяемых реагентов в выпавших осадках не превышает миллионную долю процента значительно меньше естественных фоновых значений, наблюдаемых в природе".

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Росгидромет отмечает, что засуха в Крыму привела к пересыханию множества рек и водохранилищ.

"Неблагоприятные факторы привели к почти полному высыханию таких рек, как Кача, Альма, Черная, Бельбек, Тонас. Кроме того, от засухи пострадали около двадцати питающих более крупные реки притоков", – констатируют в российском ведомстве.

Воду в жилой сектор сорока населенных пунктов оккупированного полуострова с августа подают по графику, люди жалуются, что вода очень грязная.

Проблемы с водоснабжением в Крыму начались после оккупации полуострова Россией и увеличения контингента российских войск в Крыму, из-за чего Украина перекрыла Северо-Крымский канал, по которому на полуостров поступала вода из Днепра.