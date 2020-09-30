Власти России попытаются искусственно вызвать осадки в Крыму с помощью самолета
Российская Федеральная служба по гидрометеорологии направила в оккупированный Крым самолет-метеолабораториюя Як-42Д, чтобы принудительно вызывать в регионе осадки в условиях засухи.
Как сообщает пресс-служба Росгидромета, решение о проведении работ принято по обращению оккупационных властей Крыма, передает БизнесЦензор.
Согласно сообщению, самолет оснащен аппаратурой определения параметров облаков и воздействия на них.
"После проведения активных воздействий на облака в течение одного сезона, сезонное увеличение осадков по сравнению с многолетними статистическими данными может достичь 10-30%", – сказано в сообщении.
В ведомстве заверили, что все эти работы отвечают экологическим нормативам: "Концентрация применяемых реагентов в выпавших осадках не превышает миллионную долю процента значительно меньше естественных фоновых значений, наблюдаемых в природе".
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Росгидромет отмечает, что засуха в Крыму привела к пересыханию множества рек и водохранилищ.
"Неблагоприятные факторы привели к почти полному высыханию таких рек, как Кача, Альма, Черная, Бельбек, Тонас. Кроме того, от засухи пострадали около двадцати питающих более крупные реки притоков", – констатируют в российском ведомстве.
Воду в жилой сектор сорока населенных пунктов оккупированного полуострова с августа подают по графику, люди жалуются, что вода очень грязная.
Проблемы с водоснабжением в Крыму начались после оккупации полуострова Россией и увеличения контингента российских войск в Крыму, из-за чего Украина перекрыла Северо-Крымский канал, по которому на полуостров поступала вода из Днепра.
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