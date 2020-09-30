Нацкомиссиия назначила проверки 28 поставщиков газа из-за задержки публикации цен

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проведет внеплановые невыездные проверки 28 газопоставляющих компаний, подозревающихся в несвоевременном обнародовании цены на газ на сентябрь.

Такое решение комиссия приняла на заседании в среду, 30 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно обоснованию к проекту решения регулятора, в соответствии с подпунктом 5 п.6.2 Типового договора поставки природного газа бытовым потребителям, поставщик обязуется публиковать на сайте и в предусмотренных законодательством средствах массовой информации подробную информацию об изменении цены на природный газ за пять дней до введения ее в действие.

Однако в соответствии с ответами газопоставляющих компаний на запросы НКРЭКУ о публикации цен на сентябрь, Комиссия получила основания для проведения проверок.

Ранее член НКРЭКУ Ольга Бабий анонсировала проверки тех поставщиков газа, которые нарушили правила рынка и вовремя не обнародовали цену ресурса на сентябрь, указав, что это является очень серьезным нарушением Кодекса ГТС, правил рынка и правил предоставления услуг, которое влечет за собой максимальный штраф 850 тыс. грн.

Перечень компаний, подлежащих проверкам:

ТОВ "Волиньгаз збут" ТОВ "Дніпропетровськгаз збут" ПАТ "Донецькоблгаз" ТОВ "Житомиргаз збут" ТОВ "Закарпатгаз збут" ТОВ "Запоріжгаз збут" ТОВ "ІваноФранківськгаз збут" ДП "КиївГазЕнерджі" ТОВ "Київоблгаз збут" ТОВ "Азов" ТОВ "Львівгаз збут" ТОВ "Миколаївгаз збут" ТОВ "Одесагаз-постачання" ТОВ "Полтавагаз збут" ТОВ "Рівнегаз збут" ТОВ "Сумигаз збут" ДП "Газпостач" ПАТ "Тернопільміськгаз" ТОВ "Тернопільоблгаз" ТОВ "Уманьгаз збут" ТОВ "Харківгаз збут" ТОВ "Хмельницькгаз збут" ТОВ "Чернівцігаз збут" ТОВ "Чернігівгаз збут" ТОВ "Газпостачсервіс" ТОВ "Газовик" ДП "Кременецьке управління з постачання та реалізації газу" ТОВ "ЄГАЗ"

Как сообщалось, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа.