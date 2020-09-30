Нацкомиссиия назначила проверки 28 поставщиков газа из-за задержки публикации цен
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проведет внеплановые невыездные проверки 28 газопоставляющих компаний, подозревающихся в несвоевременном обнародовании цены на газ на сентябрь.
Такое решение комиссия приняла на заседании в среду, 30 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно обоснованию к проекту решения регулятора, в соответствии с подпунктом 5 п.6.2 Типового договора поставки природного газа бытовым потребителям, поставщик обязуется публиковать на сайте и в предусмотренных законодательством средствах массовой информации подробную информацию об изменении цены на природный газ за пять дней до введения ее в действие.
Однако в соответствии с ответами газопоставляющих компаний на запросы НКРЭКУ о публикации цен на сентябрь, Комиссия получила основания для проведения проверок.
Ранее член НКРЭКУ Ольга Бабий анонсировала проверки тех поставщиков газа, которые нарушили правила рынка и вовремя не обнародовали цену ресурса на сентябрь, указав, что это является очень серьезным нарушением Кодекса ГТС, правил рынка и правил предоставления услуг, которое влечет за собой максимальный штраф 850 тыс. грн.
Перечень компаний, подлежащих проверкам:
|ТОВ "Волиньгаз збут"
|ТОВ "Дніпропетровськгаз збут"
|ПАТ "Донецькоблгаз"
|ТОВ "Житомиргаз збут"
|ТОВ "Закарпатгаз збут"
|ТОВ "Запоріжгаз збут"
|ТОВ "ІваноФранківськгаз збут"
|ДП "КиївГазЕнерджі"
|ТОВ "Київоблгаз збут"
|ТОВ "Азов"
|ТОВ "Львівгаз збут"
|ТОВ "Миколаївгаз збут"
|ТОВ "Одесагаз-постачання"
|ТОВ "Полтавагаз збут"
|ТОВ "Рівнегаз збут"
|ТОВ "Сумигаз збут"
|ДП "Газпостач"
|ПАТ "Тернопільміськгаз"
|ТОВ "Тернопільоблгаз"
|ТОВ "Уманьгаз збут"
|ТОВ "Харківгаз збут"
|ТОВ "Хмельницькгаз збут"
|ТОВ "Чернівцігаз збут"
|ТОВ "Чернігівгаз збут"
|ТОВ "Газпостачсервіс"
|ТОВ "Газовик"
|ДП "Кременецьке управління з постачання та реалізації газу"
|ТОВ "ЄГАЗ"
Как сообщалось, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль