Нацкомиссия запретила использовать газ из хранилищ для балансировки ГТС

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в Кодекс газотранспортной системы и Кодекс газохранилищ, которыми с 1 января 2021 года запретила ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) использовать газ в подземных хранилищах (ПХГ) во время балансировки ГТС.

Такое решение комиссия приняла на заседании в среду, 30 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на ExPro.

Положениями Кодекса ГТС и Кодекса газохранилищ предусмотрено, что ОГТСУ имеет возможность использовать мощность газохранилищ при осуществлении физического балансировки ГТС. Однако, включение соответствующих расходов в плату за нейтральность не предусмотрено действующими нормами Кодекса ГТС и положениями Регламента №312.

Так, Регламентом №312 и Кодексом ГТС предусмотрено, что ОГТСУ совершает балансирующие действия исключительно путем покупки/продажи краткосрочных стандартизированных продуктов на торговой платформе и использования услуг балансировки.

В НКРЭКУ ожидают, что запрет ОГТСУ использовать газ в хранилищах для балансировки газотранспортной системы будет стимулировать развитие ликвидности рынка природного газа.

В свою очередь представитель ОГТСУ Роман Шикеринец отметил, что исключение возможности балансировать ГТС с использованием хранилищ до принятия законопроекта №3176 (который позволит ОГТСУ торговать краткосрочными стандартизированными продуктами на бирже) может негативно повлиять на рынок.

Однако член НКРЭКУ Татьяна Рябуха отметила, что запрет использования хранилищ для балансировки вступает в силу с 1 января 2021 года.

"Насколько мне известно, законопроект будет рассматриваться по сокращенной процедуре. Мы очень надеемся, что законопроект будет принят в ближайшее время (до конца года) и Оператор ГТС сможет выйти на биржу для закупки ежедневных краткосрочных стандартизированных продуктов", – отметила представитель НКРЭКУ.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу указанный законопроект №3176 16 сентября.

В законопроекте предлагается вывести из-под действия закона "О публичных закупках" закупки природного газа на торговых платформах газовой биржи, а также природного газа для балансирующих действий (в объемах суточного небаланса) оператором газотранспортной системы, заказчиком услуг транспортировки, а также для обеспечения собственной хозяйственной деятельности (в том числе для собственных производственно-технических потребностей) оператором газотранспортной системы, оператором газохранилищ и операторами газораспределительных систем.