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SkyUp начал автоматически возвращать средства за билеты на отмененные рейсы

SkyUp начал автоматически возвращать средства за билеты на отмененные рейсы

Авиакомпания SkyUp начала автоматически возвращать средства за отмененные рейсы на баланс в личном кабинете пассажира.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Однако теперь путешественник не сможет бесплатно перебронировать билет на другую дату на тот же или альтернативный маршрут.

Как рассказали в SkyUp, новый механизм предусматривает, что пассажир самостоятельно решает, куда использовать деньги с баланса - на покупку билетов по тому же направлению на другие даты или на другие маршруты.

В авиакомпании подчеркнули, что срок действия средств на счету баланса не ограничен, и их можно использовать для бронирования билетов и услуг в том числе для других пассажиров, а не только владельца счета.

Если пассажир хочет получить возврат в денежном эквиваленте, ему необходимо выбрать опцию "вывести на карту" в личном кабинете. Однако перед отправкой заявки следует проверить, какая сумма положена к зачислению и, в случае необходимости, обратиться за разъяснениями в авиакомпанию.

Согласно действующим авиационным правилам, в случае отмены рейса пассажир имеет право на полное возмещение стоимости билета вне зависимости от тарифа, по которому оформлен билет.

Автор: 

авіація (2250) квитки (332) відміна (100) SkyUp (303)


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