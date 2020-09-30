SkyUp начал автоматически возвращать средства за билеты на отмененные рейсы

Авиакомпания SkyUp начала автоматически возвращать средства за отмененные рейсы на баланс в личном кабинете пассажира.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Однако теперь путешественник не сможет бесплатно перебронировать билет на другую дату на тот же или альтернативный маршрут.

Как рассказали в SkyUp, новый механизм предусматривает, что пассажир самостоятельно решает, куда использовать деньги с баланса - на покупку билетов по тому же направлению на другие даты или на другие маршруты.

В авиакомпании подчеркнули, что срок действия средств на счету баланса не ограничен, и их можно использовать для бронирования билетов и услуг в том числе для других пассажиров, а не только владельца счета.

Если пассажир хочет получить возврат в денежном эквиваленте, ему необходимо выбрать опцию "вывести на карту" в личном кабинете. Однако перед отправкой заявки следует проверить, какая сумма положена к зачислению и, в случае необходимости, обратиться за разъяснениями в авиакомпанию.

Согласно действующим авиационным правилам, в случае отмены рейса пассажир имеет право на полное возмещение стоимости билета вне зависимости от тарифа, по которому оформлен билет.