Долг населения за коммуналку продолжает сокращаться, – Госстат

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в августе 2020 года сократилась на 0,8% к июлю и составила 50,1 млрд грн (без учета электроэнергии).

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, в целом в августе украинцы уплатили за жилкомуслуги 8,4 млрд грн, что составило 104,3% начисленной за этот месяц суммы.

Кроме того, за поставку электроэнергии населением уплачено 5,2 млрд грн.

Наиболее высокий уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг в августе зафиксирован в Херсонской (114,6% суммы начислений, за счет погашения долгов предыдущих периодов), Харьковской (112,2%), Полтавской (110,7%) и Кировоградской (109,7%) областях.

Самый низкий уровень оплаты – в Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской и Ривненской областях (91-99% суммы начислений).

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По данным Госстата, с начала 2020 года с населением заключено 30,4 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 368,6 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 206,5 млн грн.

Данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.