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Фонд госимущества выставил на продажу пятый завод "Укрспирта" за 20 миллионов

Фонд госимущества выставил на продажу пятый завод

Фонд государственного имущества (ФГИ) назначил на 29 октября аукцион по продаже Бершадского спиртзавода ГП "Укрспирт" в Винницкой области со стартовой ценой 19,81 млн грн.

Как отмечается в сообщении "Укрспирта", это уже пятый объект спиртовой отрасли, выставленный на приватизацию, передает БизнесЦензор.

Торги будут проходить на площадке "Prozorro.Продажи".

Как сообщалось, ранее ФГИ объявил о проведении четырех аукционов по приватизации спиртзаводов, первым в "ProZorrо.Продажи" на 15 октября запланирован аукцион по продаже имущества Немировского спиртового завода в Винницкой области со стартовой ценой 49,6 млн грн.

Напомним, президент Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".

Автор: 

приватизація (1357) Укрспирт (228) ФДМУ (1374)


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