Фонд госимущества выставил на продажу пятый завод "Укрспирта" за 20 миллионов

Фонд государственного имущества (ФГИ) назначил на 29 октября аукцион по продаже Бершадского спиртзавода ГП "Укрспирт" в Винницкой области со стартовой ценой 19,81 млн грн.

Как отмечается в сообщении "Укрспирта", это уже пятый объект спиртовой отрасли, выставленный на приватизацию, передает БизнесЦензор.

Торги будут проходить на площадке "Prozorro.Продажи".

Как сообщалось, ранее ФГИ объявил о проведении четырех аукционов по приватизации спиртзаводов, первым в "ProZorrо.Продажи" на 15 октября запланирован аукцион по продаже имущества Немировского спиртового завода в Винницкой области со стартовой ценой 49,6 млн грн.

Напомним, президент Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".