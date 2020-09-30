В небо впервые взлетел крупнейший в мире водородный самолет (ВИДЕО)

Американская компания ZeroAvia провела первый испытательный полет водородно-электрического самолета HyFlyer.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-релиз ZeroAvia.

HyFlyer – это крупнейший в мире самолет, работающий на водороде.

HyFlyer создан на базе шестиместного самолета Piper M350. Как утверждает компания, на сегодня это крупнейшее в мире воздушное судно, которое получает энергию из водорода. В модифицированной версии вместо кресел в салоне установили три бака со сжиженным водородом, которые подают его в топливные ячейки. Также у самолета есть аккумулятор.

Американская фирма ZeroAvia основана в Калифорнии. Первый полет состоялся в научно-исследовательском центре в Крэнфилда, Англия.

Пилоту удалось успешно взлететь, преодолеть запланированный маршрут и посадить HyFlyer без каких-либо проблем.

До конца года компания планирует осуществить длительный испытательный полет на Оркнейских островах в Шотландии — самолет должен преодолеть около 400 километров.

Напомним, что недавно компания Airbus представила три концепта первого в мире пассажирского лайнера, который будет работать на водороде.