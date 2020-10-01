Остатки средств на Едином казначейском счете упали на 24 миллиарда
Остатки средств на Едином казначейском счете к началу октября 2020 года составили 21,28 млрд грн, что более чем вдвое меньше по сравнению с показателем на начало сентября.
Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает БизнесЦензор.
По данным Госказначейства, годом ранее в этот период остатки на ЕКС были почти втрое выше – 61,61 млрд грн. На 1 октября 2018 года на Едином казначейском счете находилось 21,39 млрд грн, тогда как на аналогичную дату 2017 года – 60,03 млрд грн, 2016 года – 13,47 млрд грн.
Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 сентября 2020 года составили 45,66 млрд грн, что на 6 млрд грн или на 13% меньше, по сравнению с показателем на начало августа.
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Доколе!
Петр Алексеич, имейте совесть!
зебилы истерят что "бОрыга воровал".. Видать воровал из своего кармана и докладывал в бюджет Украины))
или зеленский и Ко воруют на порядок больше чем при Порохе - раз разворовали профицит и ушли в дефицит бюджета...
Що там ще? Укрнафта, ну бариг звідти погнали і тепер там хронічні збитки, не те що при баригах доходи...
Загалом зеби готуйте чумудани для грошей. З такими темпами ці скінчаться вже в цьому місяці й почнуть друкувати.