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Остатки средств на Едином казначейском счете упали на 24 миллиарда

Остатки средств на Едином казначейском счете упали на 24 миллиарда

Остатки средств на Едином казначейском счете к началу октября 2020 года составили 21,28 млрд грн, что более чем вдвое меньше по сравнению с показателем на начало сентября.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает БизнесЦензор.

По данным Госказначейства, годом ранее в этот период остатки на ЕКС были почти втрое выше – 61,61 млрд грн. На 1 октября 2018 года на Едином казначейском счете находилось 21,39 млрд грн, тогда как на аналогичную дату 2017 года – 60,03 млрд грн, 2016 года – 13,47 млрд грн.

Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 сентября 2020 года составили 45,66 млрд грн, что на 6 млрд грн или на 13% меньше, по сравнению с показателем на начало августа.

держбюджет (1588) Держказначейство (204) Казначейство (215)


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Топ коментарі
+13
команда корупціонерів і крадачів успішно розкрадае бюджет і валютні резерви
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01.10.2020 10:34
+10
Для Зебилов и этог много ,вот когда будет минус и они завоюет ,тогда в следующий раз будут думать за кого голосовать ,любители Голобородько 😂😂😂😂
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01.10.2020 12:50
+9
А что вы хотите шоу для лохов "велике будівництво" стоит дорого, актеры в нем известные и очень дорогой у них съемочный час.
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01.10.2020 13:46
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команда корупціонерів і крадачів успішно розкрадае бюджет і валютні резерви
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01.10.2020 10:34 Відповісти
Для Зебилов и этог много ,вот когда будет минус и они завоюет ,тогда в следующий раз будут думать за кого голосовать ,любители Голобородько 😂😂😂😂
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01.10.2020 12:50 Відповісти
Завоют
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01.10.2020 12:51 Відповісти
ВОТ ШОУ МАСКАРАД ПОЙДЕТ ВОТ ТОГДА ПОПРЕТ )))
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01.10.2020 13:12 Відповісти
А что вы хотите шоу для лохов "велике будівництво" стоит дорого, актеры в нем известные и очень дорогой у них съемочный час.
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01.10.2020 13:46 Відповісти
Да что ж такое!
Доколе!
Петр Алексеич, имейте совесть!
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01.10.2020 14:06 Відповісти
той би оффшорах сховав
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01.10.2020 17:01 Відповісти
сводный бюджет Украины в январе-августе этого года выполнен с дефицитом 15,116 миллиарда гривен против 35,367 миллиарда гривен профицита за аналогичный период 2019 года.Источник: https://censor.net/ru/n3222300

зебилы истерят что "бОрыга воровал".. Видать воровал из своего кармана и докладывал в бюджет Украины))
или зеленский и Ко воруют на порядок больше чем при Порохе - раз разворовали профицит и ушли в дефицит бюджета...
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01.10.2020 17:36 Відповісти
А теперь объясняй этому зеленому туловищу, что такое дефицит и профицит.
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01.10.2020 20:20 Відповісти
Порошенко зупинися!
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01.10.2020 14:20 Відповісти
Наш вечерний квартал!!!
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01.10.2020 14:48 Відповісти
Гроші виграні ненависним нафтогазом під керуванням Коболева і його дохід всьо, з "несправедливо" націоналізованного збиткового привату дохід за період бариг теж всьо.
Що там ще? Укрнафта, ну бариг звідти погнали і тепер там хронічні збитки, не те що при баригах доходи...
Загалом зеби готуйте чумудани для грошей. З такими темпами ці скінчаться вже в цьому місяці й почнуть друкувати.
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01.10.2020 14:59 Відповісти
Закончатся деньги на счетах казначейства, агент фсб зеленский сбежит со своей шоблой в москву, как это было с януковичем. А тупорылые лохи ходившие на выборы по-приколу останутся с огромными гос долгами и пустой казной. Потому что безмозглые люмпены никогда не учатся на своих ошибках!
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01.10.2020 15:33 Відповісти
Їх вчителі, відомі "хазяйственники" риги, які зараз залізли у владу під "прапорами" коломойського і його бізнеспартнера мертвечука, залишили в 2013 році 108 тис гривень. Так що ...
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01.10.2020 16:23 Відповісти
Золотовалютные резервы Нацбанка сократились за месяц на $2,6 миллиарда
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01.10.2020 16:48 Відповісти
Похоже, что прикольная зима будет у зебилов.
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01.10.2020 20:18 Відповісти
ЗЕлох - это на всю жизнь ))))
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01.10.2020 20:53 Відповісти
Так в прошлом году доедали наследство проклятых попередников , Петя с Гросей мало того , что оставили растущую экономики , так еще и деньжат на корсчетах . А теперь Осел Оманский изо всех сил старается показать 73% дебилов верящих в сказки что хуже может быть всегда.
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02.10.2020 08:37 Відповісти

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