Остатки средств на Едином казначейском счете упали на 24 миллиарда

Остатки средств на Едином казначейском счете к началу октября 2020 года составили 21,28 млрд грн, что более чем вдвое меньше по сравнению с показателем на начало сентября.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает БизнесЦензор.

По данным Госказначейства, годом ранее в этот период остатки на ЕКС были почти втрое выше – 61,61 млрд грн. На 1 октября 2018 года на Едином казначейском счете находилось 21,39 млрд грн, тогда как на аналогичную дату 2017 года – 60,03 млрд грн, 2016 года – 13,47 млрд грн.

Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 сентября 2020 года составили 45,66 млрд грн, что на 6 млрд грн или на 13% меньше, по сравнению с показателем на начало августа.