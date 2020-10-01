ДТЭК Ахметова начал экспорт электроэнергии "Энергоатома" в Молдову

С октября госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" впервые начало экспорт произведенной украинскими АЭС электроэнергии в Молдову.

Как сообщает пресс-служба госкомпании, в эту страну в течение октября будет экспортировано 14,9 тыс. МВт-ч электрической энергии, которую для экспорта приобрел ДТЭК Рината Ахметова, передает БизнесЦензор.

"ГП "НАЭК "Энергоатом" прорабатывает дополнительные возможности экспорта собственной продукции в страны северной Европы и Прибалтики", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 25 сентября "Энергоатом-Трейдинг" реализовал на ТБ "Украинская энергетическая биржа" 14,9 тыс. МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки по средневзвешенной цене 1017 грн за МВт-ч (без НДС). Стартовая цена составляла 1500 грн за МВт-ч.

Согласно данным на сайте биржи, весь выставленный объем электроэнергии приобрело ООО "Д.Трейдинг", входящее в холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Напомним, с конца июня электроэнергию у "Энергоатом-трейдинга" для экспорта в Беларусь покупало ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз".

В июле "Энергоатом-трейдинг" реализовал 34,8 тыс. МВт-ч ГПК "Нафтогаз" по цене 948 грн/МВт-ч с периодом поставки на август, в июне ГПК "Нафтогаз" приобрел у "Энергоатома" 12 тыс. МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки с поставкой в период с 22 по 31 июля 2020 года.