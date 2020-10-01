Дания разрешила эксплуатацию "Северного потока-2" на своем континентальном шельфе

Датское энергетическое агентство выдало проектной компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе Дании.

Об этом говорится в сообщении регулятора, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Заявку на получение разрешения на эксплуатацию Nord Stream 2 AG подала 18 ноября 2019 года.

ДЭА в своем разрешении выдвинуло рад условий для обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводов. Ввод в эксплуатацию может быть осуществлен только в том случае, если хотя бы один из трубопроводов был испытан и сертифицирован.

Условия в разрешении на строительство от 30 октября 2019 года сохранены в той мере, в какой они еще не выполнены или являются актуальными на этапе эксплуатации, отмечает регулятор.

В Nord Stream 2 AG отметили, что разрешение определяет ряд условий, которые должны быть выполнены перед запуском газопровода и в течение всего периода его эксплуатации.

"В других странах, как например в Швеции и Финляндии, разрешения на строительство уже включают в себя разрешения на эксплуатацию", - пояснили в проектной компании.

"Мы продолжаем рассматривать различные варианты возобновления укладки газопровода в Дании и сообщим о наших планах своевременно", - добавили в компании.

Строительство магистрали "Северный поток-2" силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США, и, как заявили в российском "Газпроме", "проект "Северный поток-2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной". На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода "Северный поток-2" уложено более 2300 км.