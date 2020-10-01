Кабмин выделил 175 миллионов Госводагентству на ликвидацию последствий наводнения

Кабинет министров на заседании 30 сентября выделил Государственному агентству водных ресурсов 175,27 млн грн из резервного фонда госбюджета для ликвидации последствий июньского наводнения в западных регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, дополнительные средства выделены с целью продолжения аварийно-восстановительных работ на водохозяйственных объектах, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, которая произошла в июне 2020 году на территориях Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей.

По данным Минэкономики, на сегодня общая сумма средств из резервного фонда государственного бюджета, выделенная пострадавшим областям, уже составляет 1,38 млрд.

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Как сообщалось, в июле президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, которые предусматривают выделение дополнительных средств в размере 2 млрд грн на ликвидацию последствий наводнения в западных областях.