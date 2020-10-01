Глава Совета НБУ пытается заблокировать выборы президента Национальной академии наук

Глава Совета Национального банка Украины (НБУ), который является одним из кандидатов на должность президента Национальной академии наук Украины (НАНУ), Богдан Данилишин 29 сентября подал иск в Шевченковский районный суд Киева о незаконности проведения выборов президента и президиума НАНУ 6-9 октября.

Как передает БизнесЦензор, об этом Данилишин сообщил на своей странице в сети Facebook.

Данилишин также просит суд признать незаконным и отменить постановление президиума НАНУ от 7 сентября №138 "О порядке проведения избирательной сессии Общего собрания НАН Украины и общего собрания отделений НАН Украины".

Данилишин также призывал претендентов на должность президента НАНУ бойкотировать выборы президента Академии, которые были назначены "во время пика пандемии коронавируса".

По его мнению, желая "законсервировать текущее состояние академии", ее президиум "ставит под удар здоровье пожилых людей", которым необходимо посетить собрание.

Данилишин также отметил, что для дальнейшего развития НАНУ нуждается в "омоложении руководящего состава" и в прорывных идеях.

Как сообщалось, 19 августа 2020 года скончался президент НАНУ Борис Патон. Перед этим в июне он заявил, что видит своим преемником вице-президента академии Анатолия Загороднего.

Ранее президиум академии утвердил списки кандидатов на должность президента НАНУ, среди которых академики Данилишин, Загородний, Владислав Гончарук, Сергей Комисаренко, а также академик и экс-вице-премьер Владимир Семиноженко.