Евросоюз утвердил санкции против окружения Лукашенко (обновлено)

Участники двухдневного саммита Евросоюза в ночь на пятницу, 2 октября, пришли к соглашению по вопросу санкций в отношении лиц, несущих ответственность за фальсификацию итогов выборов и применение насилия к участникам мирных протестов в Беларуси. Принятие решения стало возможным после того, как Кипр снял свое вето.

Затем Решение было утверждено Советом ЕС в пятницу по письменной процедуре, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В санкционный список включены 40 человек, которых в Евросоюзе считают причастными к фальсификации итогов президентских выборов 9 августа и насилию против манифестантов в ходе мирных протестов.

В приложении к опубликованному в "Официальном журнале" Евросоюза постановлению Совета ЕС числятся, в частности, заместитель главы МВД Беларуси и командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, глава МВД Беларуси Юрий Караев, заместитель министра внутренних дел и начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков, командир минского ОМОНа Дмитрий Балабу. В санкционный список попали также начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, зампредседателя Центральной избирательной комиссии Вадим Ипатов, секретарь комиссии Елена Дмухайло и член комиссии Лидия Ермошина.

Санкции вступают в силу с момента публикации постановления в "Официальном журнале" ЕС. Ограничительные меры вводят запрет на въезд в Евросоюз и предусматривают замораживание банковских активов.

Как сообщалось, вопрос о санкциях по Беларуси был поднят еще в августе, но его до заседания Европейского совета 1 октября не удавалось решить, так как ограничительные меры против третьих стран вводятся только единогласным голосованием государств-членов союза, тогда как Кипр выдвигал условием своего согласия дополнительные санкции против Турции за буровые работы в его исключительной экономической зоне.

Накануне Кипр снял вето и главы государств и правительств стран ЕС согласовали на саммите Евросоюза в Брюсселе единую позицию по введению санкций в отношении белорусских чиновников и силовиков.

В пятницу утром состоялась письменная процедура принятия постановления Совета ЕС, все 27 стран союза дали свое согласие.

Ряд стран уже ввели санкции в отношении отдельных белорусов. Так, меры Великобритании распространяются на восемь человек, включая Александра Лукашенко, и подразумевают запрет на въезд в страну и заморозку активов. А Канада внесла в санкционный список 11 человек, в том числе главу государства.

В Беларуси почти 2 месяца не утихают массовые протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых, по версии ЦИК, вновь стал Александр Лукашенко. Согласно официальным данным, он получил более 80 процентов голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская - около 10 процентов. Выступления граждан, которые отстаивали свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекались ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость.