В Украине за сутки выявлено более 4600 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 2 октября выявлено 4 633 новых случаев коронавируса, зарегистрировано 68 летальных случаев от этой болезни и 2 148 случаев выздоровления.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество выявленных случаев коронавируса с начала пандемии в Украине составляет 217 661, из них количество летальных случаев – 4 261, случаев выздоровления – 94 443, продолжают болеть – 117 957 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса выявлено в Киеве – 23 602, Львовской области – 20 826, Харьковской области – 19 588, Черновицкой области – 14 787, Одесской области – 14 069.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 1 октября выявлено 4 069 новых случаев заражения коронавируса, 64 летальных случая от этой болезни и 2 083 случая выздоровления.