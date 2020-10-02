Молдова будет хранить газ в украинских хранилищах, – Оператор ГТС

Молдова будет хранить газ в украинских подземных газовых хранилищах, заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Об этом Макогон написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Молдова будет хранить запас газа в украинских ПХГ. Уже начались первые поставки. По словам "Молдовагаз", в течении октября-ноября планируется закачать около 100 млн кубметров газа", – сообщил Макогон.

По его словам, вопрос создания запаса газа для Молдовы в Украине начали прорабатывать летом 2019 года.

"Подобный запас гарантирует энергетическую безопасность Молдовы и снижает зависимость от единственного поставщика газа. Украина становится гарантом региональной энергетической безопасности", – заявил Макогон.

Как сообщает АО "Молдовагаз", ежедневно планируется передавать в Украину от 1,5 до 3 миллионов кубометров газа для складирования в подземных хранилищах, с тем, чтобы затем использовать его в холодное время года.

"Суммарно, в октябре и ноябре планируется закачать на хранение около 100 миллионов кубометров газа. По необходимости, эти объемы будут поставлены потребителям АО "Молдовагаз" в период с декабря 2020 по февраль 2021 года. Суммарное потребление природного газа правобережной частью Республики Молдова варьируется в пределах 1 миллиарда кубометров в год. Свыше 80% приходятся на холодное время года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, еще год назад бывшее правительство Молдовы Майи Санду обсуждало создание запасов газа в хранилищах в Украине. Однако президент Игорь Додон тогда настоял на подписании нового контракта с "Газпромом", после чего страна покупала российский газ дороже европейских цен.