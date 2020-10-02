IKEA не нашла фактов использования незаконной древесины из Украины

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, завершила независимый аудит в связи с обвинениями Earthsight, исключив факт попадания незаконно заготовленной древесины из Украины в свою цепочку поставок.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Результаты расследования третьей стороны при содействии ООО "Легаллис" (Legallis LLC), в рамках которого проводились посещения лесных участков, а также нашего внутреннего расследования командой специалистов по снабжению древесины и вопросам лесного хозяйства не выявили каких-либо признаков того, что незаконно заготовленная древесина попала в нашу цепочку поставок", - заявила компания в пятницу.

В заявлении подчеркивается, что оба расследования Earthsight указали на сложную интерпретацию закона о санитарных рубках в течение сезона тишины.

"Мы поддерживаем действия FSC (Лесного попечительского совета) по решению этой проблемы и рассмотрению вопроса противоречивого законодательства для дальнейшего совершенствования ответственного ведения лесного хозяйства в Украине и за ее пределами. Это также подтверждает, почему мы считаем, что на сегодня FSC является надежной глобальной лесной сертификацией из всех пока действующих на рынке", - отметили в компании.

В ней также добавили, что как один из крупнейших мировых потребителей древесины IKEA стремится использовать свои глобальные возможности, чтобы способствовать положительным изменениям в этой сфере, особенно в регионах, которые испытали трудности.

"Мы верим, что благодаря своему присутствию можем вносить вклад в ответственное ведение лесного хозяйства для укрепления биоразнообразия, обеспечение эффективного производства и поддержки местных громад. Чтобы этого достичь, компания продолжает инвестировать в компетентность сотрудников. Сегодня глобальная команда IKEA состоит из около 40 специалистов по снабжению древесины и лесному хозяйству. Она работает над обеспечением ответственной лесозаготовки и над тем, чтобы IКЕА, со своей стороны, способствовала развитию ответственного ведения лесного хозяйства", - резюмируется в заявлении.

IKEA начала независимый аудит своей цепочки поставок древесины в Украине в связи с обвинениями Earthsight в использовании незаконно заготовленной древесины. В 2018-2019 гг. компания провела независимые аудиты на основе расследования Earthsight 2018 года. Их результаты не подтвердили использование незаконно заготовленной древесины в цепи поставок IKEA.

После публикации нового отчета Earthsight IKEA вновь оперативно пригласила независимый аудит своей цепочки поставок древесины в Украине. Кроме того, данные, опубликованные в отчете, исследовала организация Assurance Services International (ASI) - независимый аудитор некоммерческой организации FSC (Forest Stewardship Council/"Лесной попечительский совет", добавили в IKEA.

Как сообщалось, глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий приказал провести в течение двух недель проверку Великобычковского лесхоза относительно всех фактов, обнародованных в исследовании общественной организации Earthsight по незаконным вырубкам.

Исследование Earthsight, продолжавшееся 18 месяцев, показало, что компания Ikea продает буковые стулья, изготовленные из древесины, полученной путем незаконных рубок в лесах украинских Карпат, где живут исчезающие виды рысей и медведей.